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Posted 20 июня 2018, 03:43

Published 20 июня 2018, 03:43

Modified 1 сентября 2022, 02:49

Updated 1 сентября 2022, 02:49

В Испании задержали разбогатевшего экс-депутата Приморья

20 июня 2018, 03:43
В Испании задержали депутата Законодательного собрания Приморского края третьего созыва Владимира Хмеля. Предпринимателя, живущего в последнее время на острове Тенерифе, подозревают в отмывании денег и неуплате налогов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным испанского издания El Confidencial, Хмель начал политическую карьеру в «далёком российском городе Владивосток, однако частная деятельность привела его в Адехе» (город на острове Тенерифе в Испании – Прим. ред.). За границей бывшему приморскому депутату принадлежало несколько компаний.

Он инвестировал в землю, недвижимость и туристические компании. Одна из них, например, специализировалась на организации роскошных прогулок на яхтах, полётах на вертолетах и других развлекательных мероприятиях. Используя сеть компаний, Хмель, утверждают журналисты, отмывал незаконно полученные деньги.

Успех экс-парламентария не мог оказаться незамеченным. Богатство бывшего депутата быстро привлекло внимание полиции.

Как оказалось, Хмеля арестовали ещё год назад – летом 2017 года. Однако до последнего момента информация об этом тщательно скрывалась. Данные о его задержании были обнародованы только после того, как полиция арестовала его подельника – директора Banco Popular.

Журналисты издания отметили, что приморский депутат подозревал, что в его отношении ведётся какое-то разбирательство. Он предпринял попытки по переводу денег во Францию, где часто отдыхал, но не успел.

В общей сложности Владимира Хмеля подозревают в мошенничестве на 17 миллионов евро.

Владимир Алексеевич Хмель был депутатом Законодательного собрания Приморья от избирательного округа № 1 (Арсеньев) с декабря 2001 года, являлся членом комитета по региональной политике и законности. Он окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище адмирала Невельского по специальности инженер-электромеханик. Работал электромехаником в плавсоставе флота СМП, инженером по технике безопасности и главным механиком треста «Приморскстройтранс», секретарем райкома КПСС, главным инженером Приморского краевого центра «Автовазтехобслуживание», заместителем директора, директором арендного предприятия, затем - ТОО «Торговый дом «Коммерсант», коммерческим директором ПКП «Альт», заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Ростек-ДВ-сервис», директором ООО «Арсеньевстройтранс». В июле 2004 года стал президентом Союза автотранспортников Приморского края.

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