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Posted 21 июня 2018, 02:32

Published 21 июня 2018, 02:32

Modified 1 сентября 2022, 07:41

Updated 1 сентября 2022, 07:41

Военный городок на Итурупе перейдет в собственность муниципалитета

21 июня 2018, 02:32
Сюжет
ЖКХ
В результате переговоров Министерства обороны РФ и властей Сахалина было принято решение передать бывший военный городок в селе Горное на острове Итуруп в муниципальную собственность. К принятию жилищного фонда активно готовится администрация Курильского района, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В настоящий момент значительная часть строений населенного пункта находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Одной из причин стало мощное землетрясение в 1994 году, которое разрушило большинство построек. С момента стихийного бедствия прошло 24 года, но восстановительные работы так и не были произведены. Бездействие Министерства обороны привело к решению местных властей возложить ответственность за жилой фонд на собственные плечи.

«По моему мнению, решение о передаче Горного в муниципальную собственность – было единственно верным. Оно дает нам возможность вплотную заняться проблемами жителей бывшего военного городка. Сейчас здесь проживают около 700 человек. Конечно, для районных властей это станет сложнейшим испытанием - ситуация в селе близка к критической – в течение 30 лет его развитием должным образом никто не занимался», - отметил исполняющий обязанности главы администрации Курильского района Вадим Рокотов.

Общая картина в Горном довольно плачевная. Вместо школ детям приходится заниматься в приспособленных помещениях. Медицинские учреждения находятся в полуразрушенном состоянии с выбитыми стеклами. И это не говоря уже об отсутствии дорог и нескончаемых горах мусора, которые окружают жилой фонд. Каким образом в таких условиях могут проживать люди – представить сложно.

Отдельный вопрос касается котельного оборудования, которое также находится в изношенном состоянии. При имеющемся раскладе грядущую зиму местные жители могли бы просто не пережить. Дело в том, что на весь жилищный фонд Горного приходится одна котельная. В рабочем состоянии находится только пять из семи котлов. Еще до начала предыдущего отопительного сезона военные ручались доставить один из котлов, однако никаких действий до сих пор не последовало. В настоящий момент котел планирует приобрести муниципальная власть при поддержке областного правительства.

«На Итуруп оперативно направлена группа работников министерства жилищно-коммунального хозяйства, чтобы организовать там совместную комиссию с представителями района, военными и специалистами министерства по чрезвычайным ситуациям», - отметил глава региона Олег Кожемяко.

Первоочередной задачей муниципалитета является подготовка Горного к отопительному сезону, для того чтобы ситуация с прошлым годом не повторилась. Минувшей осенью село Горное осталось без тепла вследствие аварии на теплотрассе.

«В Горном опять беда. Нет отопления уже неделю, дома 16 градусов с обогревателями в каждой комнате, при этом подстанция не выдерживает напряжения, и мы периодически сидим без электроснабжения. Выключают воду из-за гнилых труб. Хочется плакать. У многих дети. Мы-то всё выдержим, детей очень жалко. В школе 15 градусов, ученики на уроках сидят в куртках и шапках. Так жить нельзя», - сообщали тогда жители военного городка.

В настоящий момент администрация Курильского района предлагает переселить людей в новое место, расположенное неподалеку от Курильска, для того чтобы обезопасить местных жителей. Последние искренне верят, что с приходом на помощь местных властей ситуация изменится в лучшую сторону и для них, наконец, будут созданы пригодные условия для жизни.

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