Военный городок на Итурупе перейдет в собственность муниципалитета

Отдельный вопрос касается котельного оборудования, которое также находится в изношенном состоянии. При имеющемся раскладе грядущую зиму местные жители могли бы просто не пережить. Дело в том, что на весь жилищный фонд Горного приходится одна котельная. В рабочем состоянии находится только пять из семи котлов. Еще до начала предыдущего отопительного сезона военные ручались доставить один из котлов, однако никаких действий до сих пор не последовало. В настоящий момент котел планирует приобрести муниципальная власть при поддержке областного правительства.