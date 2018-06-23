Морпехи ТОФ вернулись домой с победой

Posted 23 июня 2018, 03:51
Published 23 июня 2018, 03:51
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
В международном аэропорту Кневичи морских пехотинцев встречал временно исполняющий обязанности заместителя командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам полковник Сергей Мороз, представители командования и личный состав Приморского соединения морской пехоты. В честь победителей была построена рота Почетного караула.
Сергей Мороз поздравил подчиненных с победой, отметив, что никто на флоте не сомневался, что морские пехотинцы не подведут и выступят достойно. Он поблагодарил каждого участника команды за эту очень важную победу и пожелал им также удачно представить ТОФ на международном этапе конкурса.
«Соревнования в рамках всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2018» проходили в течение недели на полигоне Балтийского флота «Хмелёвка», где за звание лучших боролись команды Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
По итогам соревнований команда Тихоокеанского флота представит Россию на международном этапе конкурса «Морской десант-2018», который пройдет в рамках АРМИ-2018 в Китае. После короткого отдыха сборная команда ТОФ в полном составе возобновит подготовку к международным соревнованиям на полигоне Горностай в Приморском крае.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в 2017 году конкурс «Морской десант» проходил на полигонах Тихоокеанского флота в Приморском крае. Тогда в общекомандном первенстве победу одержали будущие офицеры морской пехоты из Благовещенска, вторыми были будущие офицеры ВДВ из Рязани, и третье место заняла команда Балтийского флота.