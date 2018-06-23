Морпехи ТОФ вернулись домой с победой

Сергей Мороз поздравил подчиненных с победой, отметив, что никто на флоте не сомневался, что морские пехотинцы не подведут и выступят достойно. Он поблагодарил каждого участника команды за эту очень важную победу и пожелал им также удачно представить ТОФ на международном этапе конкурса.