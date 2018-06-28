Во Владивостоке откроют рыбный магазин с доступными ценами

Ранее «Национальные рыбные ресурсы» реализовывали добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но с этого года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.