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Posted 28 июня 2018, 05:38

Published 28 июня 2018, 05:38

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Во Владивостоке откроют рыбный магазин с доступными ценами

28 июня 2018, 05:38
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Приморье: Рыбный край
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» создает сеть рыбных магазинов с целью повышения доступности рыбопродукции для населения страны и стабилизации цен на рынке. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Росрыболовство.

Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда успешно осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.

Ранее «Национальные рыбные ресурсы» реализовывали добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но с этого года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.

На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Мурманска, Владивостока и Южно-Сахалинска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил снижение стоимости рыбы для жителей края как одну из главных задач рыбохозяйственной отрасли региона.

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Приморье: Рыбный край».

#Новости#Общество#Приморье: Рыбный край
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