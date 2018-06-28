Во Владивостоке откроют рыбный магазин с доступными ценами

Posted 28 июня 2018, 05:38
Published 28 июня 2018, 05:38
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Принадлежащие ФГУП «Нацрыбресурс» рыболовные суда успешно осваивают исключительную экономическую зону Российской Федерации. Так, рыболовный траулер «Мария» принял на борт и переработал уже более 150 тонн дикого лосося, добытого на Дальневосточной лососевой путине. Вся рыба и рыбопродукция, выпускаемая судами предприятия, поставляются на внутренний рынок страны.
Ранее «Национальные рыбные ресурсы» реализовывали добытую рыбу и рыбопродукцию торгово-посредническим организациям. Но с этого года предприятие осуществляет проект по созданию сети рыбных магазинов, в рамках которого часть добываемой рыбы и рыбопродукции будет направляться в собственные точки продаж. Это позволит сохранить свежесть рыбы и создаст условия для организации сбыта продукции по доступным для населения ценам.
На начальном этапе реализации проекта рыбные магазины будут открыты в крупных портовых городах страны. Жители Мурманска, Владивостока и Южно-Сахалинска одними из первых смогут оценить высокое качество продукции и ее низкую стоимость.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил снижение стоимости рыбы для жителей края как одну из главных задач рыбохозяйственной отрасли региона.
Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Приморье: Рыбный край».