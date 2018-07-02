Не заметила: девушка за рулём «перелетела» кольцо на острове Русский

Posted 2 июля 2018, 01:19
Published 2 июля 2018, 01:19
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Как известно, инцидент произошёл минувшей ночью. Виновницей ДТП с участием одного автомобиля стала девушка за рулём Toyota Alex. По неизвестным пока причинам девушка буквально «залетела» на клумбу кольца, которое расположено сразу после моста при въезде на остров Русский. Как рассказывает сама виновница аварии, из-за густого тумана она попросту не заметила кольцо.
На утро фотографии с места происшествия появились в социальной сети. Комментаторы наперебой пишут комментарии о том, как удивлены случившемуся.
«Такое чувство, что кольцо два дня назад появилось! Как про него можно забыть? Хоть там 10 туманов», - прокомментировал один из пользователей Instagram.
Аналогичный инцидент произошёл на острове Русский ещё в 2015 году, когда героем знаменитого ролика на YouTube стала пожарная спецтехника. Действие развернулось в дневное время при абсолютной стопроцентной видимости. Пожарная машина на полном ходу проехала по клумбе кольца. Ролик пользователи сервиса оценили неоднозначно: одни говорили о грубом нарушении правил дорожного движения, другие посчитали, что, когда речь идет о спасении людей, соблюдение правил отходит на второй план, и оправдали действия пожарных.