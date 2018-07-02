Не заметила: девушка за рулём «перелетела» кольцо на острове Русский

Аналогичный инцидент произошёл на острове Русский ещё в 2015 году, когда героем знаменитого ролика на YouTube стала пожарная спецтехника. Действие развернулось в дневное время при абсолютной стопроцентной видимости. Пожарная машина на полном ходу проехала по клумбе кольца. Ролик пользователи сервиса оценили неоднозначно: одни говорили о грубом нарушении правил дорожного движения, другие посчитали, что, когда речь идет о спасении людей, соблюдение правил отходит на второй план, и оправдали действия пожарных.