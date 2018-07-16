МЧС Приморья снова озвучило экстренное штормовое предупреждение

Posted 16 июля 2018, 05:19
Published 16 июля 2018, 05:19
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Во вторник, 17 июля, и ночью в среду, 18 июля на большей территории Приморского края пройдут сильные ливни с грозами. При грозе возможно шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. На реках края ожидается формирование паводков высотой подъёма уровня водыпреимущественно на 0,6 – 1,7 метра, на отдельных участках вода и вовсе выйдет из берегов.
Сильная интенсивность осадков может вызвать резкие подъёмы уровня воды на 1,3-2,0 метра в верховьях рек и на малых водотоках. Дождевым и речным стоком возможны подтопления низких мест, сельхозугодий, перемыв участков дорог, а также есть угроза безопасности низководных мостов и дамб.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно призывает жителей и гостей Приморья скорректировать свои планы на период возможного неблагоприятного явления. По возможности отказаться от дальних поездок, временно воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов на период действия предупреждения.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье ненадолго установилась по-летнему жаркая погода. В дневные часы температурный фон превышает отметку в +23...+28 °С, в отдельных районах достигая +33 °С, всё также гремят грозы и идут ливневые дожди. Ещё в субботу, 14 июля, МЧС Приморья объявило экстренное предупреждение: ночью и днём 15 и 16 июля на большей территории Приморского края прошли сильные дожди, в результате чего Уссурийск оказался буквально затоплен, а в районе озера Ханка стихия повалила деревья и перекрыла проезд. Кроме того, погода приготовила приморцам неприятный сюрприз и на этой снеделе: характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. Над Приморьем пройдет серия атмосферных фронтов.