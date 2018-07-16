МЧС Приморья снова озвучило экстренное штормовое предупреждение

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в Приморье ненадолго установилась по-летнему жаркая погода. В дневные часы температурный фон превышает отметку в +23...+28 °С, в отдельных районах достигая +33 °С, всё также гремят грозы и идут ливневые дожди. Ещё в субботу, 14 июля, МЧС Приморья объявило экстренное предупреждение: ночью и днём 15 и 16 июля на большей территории Приморского края прошли сильные дожди, в результате чего Уссурийск оказался буквально затоплен, а в районе озера Ханка стихия повалила деревья и перекрыла проезд. Кроме того, погода приготовила приморцам неприятный сюрприз и на этой снеделе: характер погоды в Приморском крае будет неустойчивым. Над Приморьем пройдет серия атмосферных фронтов.