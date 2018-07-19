vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июля 2018, 08:58

Published 19 июля 2018, 08:58

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

Картина дня в Приморье: жара, конкурс красоты и морепродукты

19 июля 2018, 08:58
Сюжет
Картина дня
Самые важные события четверга – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

Девушка из Владивостока, 20-летняя модель Екатерина Асташенкова, победила в конкурсе красоты «Top Model of the World» и стала «Мисс Top Model of the World Россия 2018». Одержав победу в национальном конкурсе, Екатерина официально стала самой красивой моделью в стране и теперь отправится покорять один из старейших международных конкурсов. Екатерина в своих социальных сетях рассказала, что данный конкурс был для неё дебютным. В скором времени девушка отправится на Карибские острова, чтобы отстаивать честь России на международной арене.

В ближайшие выходные погоду большей части территории Приморского края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В большинстве районов без осадков, только на севере могут пройти кратковременные дожди. Сохранится вынос субтропической воздушной массы и вернётся жаркая погода. Специалисты напоминают, что в такую жаркую погоду можно получить тепловой удар. Чтобы не навредить здоровью находясь на отдыхе, в самый жаркий период дня, когда температура воздуха достигает своего максимума, необходимо защититься от прямых солнечных лучей, спрятаться в тень, пить много воды.

В торговый порт Владивостока прибыла партия морских деликатесов – варено-мороженое мясо мидии и «морской коктейль». Общий вес груза составил девять тонн. Специалисты ведомства в ходе проверки выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. К слову, морепродукты прибыли морским транспортом из Китайской Народной Республики. Должностные лица Управления установили, что на маркировке продукции «Морской коктейль», в составе которого не переработанная пищевая рыбная продукция – сырое мясо кальмара и осьминога, отсутствует информация о том, где добыли данные продукты.

Материалы по теме
Популярный Владивостокский пляж снова оказался в центре вниманияПьяная девушка за рулём разбила семь автомобилей во Владивостоке Жительница Приморья решила отомстить мужу за ссору
#Новости#Общество#Картина дня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика