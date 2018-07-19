Картина дня в Приморье: жара, конкурс красоты и морепродукты

Posted 19 июля 2018, 08:58
Published 19 июля 2018, 08:58
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
Девушка из Владивостока, 20-летняя модель Екатерина Асташенкова, победила в конкурсе красоты «Top Model of the World» и стала «Мисс Top Model of the World Россия 2018». Одержав победу в национальном конкурсе, Екатерина официально стала самой красивой моделью в стране и теперь отправится покорять один из старейших международных конкурсов. Екатерина в своих социальных сетях рассказала, что данный конкурс был для неё дебютным. В скором времени девушка отправится на Карибские острова, чтобы отстаивать честь России на международной арене.
В ближайшие выходные погоду большей части территории Приморского края будет формировать гребень тихоокеанского антициклона. В большинстве районов без осадков, только на севере могут пройти кратковременные дожди. Сохранится вынос субтропической воздушной массы и вернётся жаркая погода. Специалисты напоминают, что в такую жаркую погоду можно получить тепловой удар. Чтобы не навредить здоровью находясь на отдыхе, в самый жаркий период дня, когда температура воздуха достигает своего максимума, необходимо защититься от прямых солнечных лучей, спрятаться в тень, пить много воды.
В торговый порт Владивостока прибыла партия морских деликатесов – варено-мороженое мясо мидии и «морской коктейль». Общий вес груза составил девять тонн. Специалисты ведомства в ходе проверки выявили нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. К слову, морепродукты прибыли морским транспортом из Китайской Народной Республики. Должностные лица Управления установили, что на маркировке продукции «Морской коктейль», в составе которого не переработанная пищевая рыбная продукция – сырое мясо кальмара и осьминога, отсутствует информация о том, где добыли данные продукты.