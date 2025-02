Картина дня в Приморье: жара, конкурс красоты и морепродукты

Девушка из Владивостока, 20-летняя модель Екатерина Асташенкова, победила в конкурсе красоты «Top Model of the World» и стала «Мисс Top Model of the World Россия 2018». Одержав победу в национальном конкурсе, Екатерина официально стала самой красивой моделью в стране и теперь отправится покорять один из старейших международных конкурсов. Екатерина в своих социальных сетях рассказала, что данный конкурс был для неё дебютным. В скором времени девушка отправится на Карибские острова, чтобы отстаивать честь России на международной арене.