Борис Кубай: на Приморье идут интенсивные ливни

По данным портала «Примпогода», сейчас тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь движется строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками. Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краёв. Это ускорит его движение. Стихия направится в сторону Сахалина ориентировочно в четверг — пятницу, 26–27 июля. Это значит, что Приморью тоже стоит готовиться к непогоде.