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Posted 23 июля 2018, 03:51

Published 23 июля 2018, 03:51

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Борис Кубай: на Приморье идут интенсивные ливни

23 июля 2018, 03:51
Интенсивные ливни пройдут в Приморье в конце рабочей недели. Начальник «Примгидромета» Борис Кубай рассказал, какие районы пострадают от влияния тайфуна «Ампил», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», сейчас тайфун вышел на побережье Китая в район Шанхая и теперь движется строго на север. Вблизи северного побережья Жёлтого моря он окончательно потеряет силу и превратится в обычный циклон — в циклон с тропическими паводками. Далее постепенно экс-тайфун окажется под влиянием фронтальной зоны, ось которой проходит примерно вдоль границы Хабаровского и Приморского краёв. Это ускорит его движение. Стихия направится в сторону Сахалина ориентировочно в четверг — пятницу, 26–27 июля. Это значит, что Приморью тоже стоит готовиться к непогоде.

«В этот период, 26–27 июля, в Приморье ожидаются интенсивные ливни. Наиболее интенсивными они будут в северных и центральных районах края. После дождя, который возможен в четверг и пятницу, погода постепенно пойдёт на улучшение, а в субботу и воскресенье, 28–29 июля, снова будет настоящее лето», рассказал Борис Викторович.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что первая половина недели порадует жителей региона хорошей погодой. Краевые синоптики даже предупреждают о невыносимо высокой температуре воздуха по краю. Столбики термометров в некоторых районах поднимутся до +35 градусов.

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