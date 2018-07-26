Амурчане стали гораздо реже нарушать закон

Генерал-майор добавил, что большая часть противозаконных действий в его регионе – это кражи. Их доля составляет 40 процентов. Кроме того, доля раскрываемых правонарушений в 2018 году приблизилась к отметке в 61 процент. При особо тяжких преступлениях эти же показатели поднимаются до 100 процентов.