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Posted 26 июля 2018, 07:01

Published 26 июля 2018, 07:01

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Амурчане стали гораздо реже нарушать закон

26 июля 2018, 07:01
Сюжет
УМВД
Начальник регионального управления генерал-майор полиции Приамурья Николай Аксёнов 25 июля отчитался о работе, проведённой правоохранительными органами за последние полгода. Количество преступлений снизилось на 6,5 процента, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Амурской области.

По словам Николая Аксёнова, за полгода полиция зарегистрировала 8 779 преступлений. Из них доля особо тяжких составила 21,7 процента – то есть 1906 происшествий. В 2017 году за тот же период амурчане совершили 2065 подобных правонарушений.

В Амурской области зафиксировано 59 убийств вместо 61, 126 случаев причинения тяжких травм вместо 139. Краж также стало значительно меньше – данный показатель упал на 12,2 процента. Зафиксированных изнасилований стало в три раза меньше, а разбойных нападений – в два раза.

Генерал-майор добавил, что большая часть противозаконных действий в его регионе – это кражи. Их доля составляет 40 процентов. Кроме того, доля раскрываемых правонарушений в 2018 году приблизилась к отметке в 61 процент. При особо тяжких преступлениях эти же показатели поднимаются до 100 процентов.

В Биробиджане 18 июля 2018 года под руководством прокурора ЕАО Заурбека Джанхотова состоялось совещание, посвящённое упавшим показателям раскрываемости в МОМВД «Биробиджанский». По его словам, в первом и втором квартале 2018 года уровень раскрываемости преступлений упал более чем на 9 процентов, достигнув 46,2 процента.

#Новости#Дальний Восток#Амурская область#Регионы ДФО#Статистика#УМВД
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