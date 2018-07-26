Амурчане стали гораздо реже нарушать закон

Posted 26 июля 2018, 07:01
Published 26 июля 2018, 07:01
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
По словам Николая Аксёнова, за полгода полиция зарегистрировала 8 779 преступлений. Из них доля особо тяжких составила 21,7 процента – то есть 1906 происшествий. В 2017 году за тот же период амурчане совершили 2065 подобных правонарушений.
В Амурской области зафиксировано 59 убийств вместо 61, 126 случаев причинения тяжких травм вместо 139. Краж также стало значительно меньше – данный показатель упал на 12,2 процента. Зафиксированных изнасилований стало в три раза меньше, а разбойных нападений – в два раза.
Генерал-майор добавил, что большая часть противозаконных действий в его регионе – это кражи. Их доля составляет 40 процентов. Кроме того, доля раскрываемых правонарушений в 2018 году приблизилась к отметке в 61 процент. При особо тяжких преступлениях эти же показатели поднимаются до 100 процентов.
В Биробиджане 18 июля 2018 года под руководством прокурора ЕАО Заурбека Джанхотова состоялось совещание, посвящённое упавшим показателям раскрываемости в МОМВД «Биробиджанский». По его словам, в первом и втором квартале 2018 года уровень раскрываемости преступлений упал более чем на 9 процентов, достигнув 46,2 процента.