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Posted 27 июля 2018, 09:35

Published 27 июля 2018, 09:35

Modified 1 сентября 2022, 02:51

Updated 1 сентября 2022, 02:51

Депутаты поздравили коллектив «Дальзавода» с Днём ВМФ

27 июля 2018, 09:35
Сюжет
Дума Владивостока
В канун Дня Военно-морского флота Российской Федерации в АО «Центр судостроения «Дальзавод» состоялось торжественное мероприятие. От имени депутатов Думы города Владивостока Артур Ахоян поздравил коллектив «Дальзавода» с праздником, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Для Владивостока День Военно-морского флота имеет особое значение, потому что город является главной базой Тихоокеанского флота, с которым связаны судьбы многих горожан. В этот день мы отдаём дань памяти морякам-тихоокеанцам, героически защищавшим Отечество в годы Великой Отечественной войны. Выражаем уважение военным морякам, сегодня стоящим на страже морских рубежей нашего государства; судостроителям и судоремонтникам, обеспечивающим техническую и боевую готовность кораблей российского Военно-морского флота», - выступил с поздравительным словом Артур Ахоян.

Депутат отметил, что «Дальзавод» создавался как главная ремонтная база российского Флота на Тихом океане, принимал активное участие в становлении Тихоокеанского флота и в настоящее время продолжает выполнять широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля, осваивает новые направления деятельности. Предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами многих жителей Владивостока, участвует в решении социальных вопросов.

Артур Ахоян поблагодарил коллектив «Дальзавода» за вклад в развитие Военно-морского флота России, обеспечение обороноспособности страны, укрепление экономики Владивостока и вручил лучшим работникам предприятия почётные грамоты и благодарности Думы города Владивостока.

#Новости#Владивосток#Дума Владивостока#Депутаты#Власть
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