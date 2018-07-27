Депутаты поздравили коллектив «Дальзавода» с Днём ВМФ

Posted 27 июля 2018, 09:35
Published 27 июля 2018, 09:35
Modified 1 сентября 2022, 02:51
Updated 1 сентября 2022, 02:51
«Для Владивостока День Военно-морского флота имеет особое значение, потому что город является главной базой Тихоокеанского флота, с которым связаны судьбы многих горожан. В этот день мы отдаём дань памяти морякам-тихоокеанцам, героически защищавшим Отечество в годы Великой Отечественной войны. Выражаем уважение военным морякам, сегодня стоящим на страже морских рубежей нашего государства; судостроителям и судоремонтникам, обеспечивающим техническую и боевую готовность кораблей российского Военно-морского флота», - выступил с поздравительным словом Артур Ахоян.
Депутат отметил, что «Дальзавод» создавался как главная ремонтная база российского Флота на Тихом океане, принимал активное участие в становлении Тихоокеанского флота и в настоящее время продолжает выполнять широкий спектр работ судостроительного и судоремонтного профиля, осваивает новые направления деятельности. Предприятие обеспечивает постоянными рабочими местами многих жителей Владивостока, участвует в решении социальных вопросов.
Артур Ахоян поблагодарил коллектив «Дальзавода» за вклад в развитие Военно-морского флота России, обеспечение обороноспособности страны, укрепление экономики Владивостока и вручил лучшим работникам предприятия почётные грамоты и благодарности Думы города Владивостока.