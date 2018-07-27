Депутаты поздравили коллектив «Дальзавода» с Днём ВМФ

«Для Владивостока День Военно-морского флота имеет особое значение, потому что город является главной базой Тихоокеанского флота, с которым связаны судьбы многих горожан. В этот день мы отдаём дань памяти морякам-тихоокеанцам, героически защищавшим Отечество в годы Великой Отечественной войны. Выражаем уважение военным морякам, сегодня стоящим на страже морских рубежей нашего государства; судостроителям и судоремонтникам, обеспечивающим техническую и боевую готовность кораблей российского Военно-морского флота», - выступил с поздравительным словом Артур Ахоян.