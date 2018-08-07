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Posted 7 августа 2018, 05:08

Published 7 августа 2018, 05:08

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Министр цифрового развития России прибыл в Магадан

7 августа 2018, 05:08
В Магадан 7 августа прибыл министр цифрового развития РФ Константин Носков, чтобы встретиться с главой региона Сергеем Носовым и провести совещание, посвящённое развитию телекоммуникационной инфраструктуры, сообщает пресс-служба областного правительства.

На повестке дня - обеспечение устойчивой работы подвижной радиотелефонной связи в отдалённых населённых пунктах и на дорогах. Отдельного внимания удостоится работа «Почты России» на Колыме. Кроме того, речь пойдёт о государственной программе развития телерадиовещания и переходе на цифровой сигнал.

Константин Носков также планировал посетить ФГУП «Почта России» и выйти в море, чтобы своими главами увидеть волоконно-оптическую линию связи «Сахалин-Магадан».

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ранее глава Магаданской области Сергей Носов говорил о необходимости привлечения людей в регион. Он отметил, что Дальневосточный федеральный округ нужно развивать комплексно, одновременно работая во всех областях. По его мнению, только после повышения уровня жизни населения можно говорить о привлечении новых людей. В субъектах Дальнего Востока необходимо построить больше современных школ, наладить транспортное сообщение, улучшить систему здравоохранения и поддержать дальневосточных бизнесменов, а также обеспечить людей новым жильём. Все это отражено в майских указах Владимира Путина.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Магаданская область#Регионы ДФО#Цифровая экономика
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