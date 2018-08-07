Министр цифрового развития России прибыл в Магадан

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что ранее глава Магаданской области Сергей Носов говорил о необходимости привлечения людей в регион. Он отметил, что Дальневосточный федеральный округ нужно развивать комплексно, одновременно работая во всех областях. По его мнению, только после повышения уровня жизни населения можно говорить о привлечении новых людей. В субъектах Дальнего Востока необходимо построить больше современных школ, наладить транспортное сообщение, улучшить систему здравоохранения и поддержать дальневосточных бизнесменов, а также обеспечить людей новым жильём. Все это отражено в майских указах Владимира Путина.