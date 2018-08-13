В Китае в результате мощного землетрясения пострадали пять человек

Posted 13 августа 2018, 16:53
Published 13 августа 2018, 16:53
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Как сообщает издание Dni.ru, сейсмологи региона заявили, что магнитуда природного явления составила пять баллов. Также было более 60 повторных подземных толчков.
На данный момент администрация региона проводит проверки и оценивает ущерб буйства стихии. По предварительной информации, во время землетрясения пострадали пять человек. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое было выложено в сеть.