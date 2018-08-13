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Posted 13 августа 2018, 16:53

Published 13 августа 2018, 16:53

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

В Китае в результате мощного землетрясения пострадали пять человек

13 августа 2018, 16:53
В районе одного из крупных городов-миллионников Юй-Си, который располагается на юго-западе Китая, произошло сильное землетрясение.

Как сообщает издание Dni.ru, сейсмологи региона заявили, что магнитуда природного явления составила пять баллов. Также было более 60 повторных подземных толчков.

На данный момент администрация региона проводит проверки и оценивает ущерб буйства стихии. По предварительной информации, во время землетрясения пострадали пять человек. Очевидцы засняли происходящее на видео, которое было выложено в сеть.

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