vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2018, 03:42

Published 14 августа 2018, 03:42

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В МЧС назвали районы Приморья, по которым пронесутся очень сильные дожди

14 августа 2018, 03:42
На основании прогноза, полученного от «Примгидромета», специалисты главного управления МЧС России по Приморскому краю, сделали экстренное предупреждение. Сотрудники ведомства ожидают всплеск ДТП и иные ЧП из-за сильных дождей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы управления, сильные дожди ожидаются вечером 14 августа на юго-западе (Хасанский муниципальный район), а также ночью и днём 15 августа во Владивостоке и на большей территории края (Арсеньевский, Артёмовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО Фокино и городской округ Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы).

В южной половине Приморья (Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Большой Камень, ЗАТО Фокино, Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Пограничный, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Шкотовский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные районы) ожидаются местами очень сильные дожди с количеством до 50 миллиметров осадков.

Ночью 16 августа в восточной половине края (Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров осадков.

Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Приморья отказаться от дальних поездок, на время воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. Из-за непогоды в регионе возможны всплеск ДТП, подтопления населённых пунктов, подъём уровня воды в реках, аварии на ЛЭП, нарушения в системе ЖКХ,

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики официально объявили штормовое предупреждение по краю. Солнечной погоды, подходящей для пляжного отдыха, в ближайшие дни в Приморье точно не предвидится. После продолжительных дождей в регионе похолодает.

#Новости#Наука и технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика