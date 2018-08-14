В МЧС назвали районы Приморья, по которым пронесутся очень сильные дожди

По данным пресс-службы управления, сильные дожди ожидаются вечером 14 августа на юго-западе (Хасанский муниципальный район), а также ночью и днём 15 августа во Владивостоке и на большей территории края (Арсеньевский, Артёмовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО Фокино и городской округ Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы).