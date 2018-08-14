В МЧС назвали районы Приморья, по которым пронесутся очень сильные дожди

Posted 14 августа 2018, 03:42
Published 14 августа 2018, 03:42
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По данным пресс-службы управления, сильные дожди ожидаются вечером 14 августа на юго-западе (Хасанский муниципальный район), а также ночью и днём 15 августа во Владивостоке и на большей территории края (Арсеньевский, Артёмовский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Находкинский, Партизанский, Спасский, Уссурийский городские округа, ЗАТО Фокино и городской округ Большой Камень, Анучинский, Дальнереченский, Кавалеровский, Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Шкотовский и Яковлевский муниципальные районы).
В южной половине Приморья (Артёмовский, Владивостокский, Дальнегорский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа, Большой Камень, ЗАТО Фокино, Анучинский, Кавалеровский, Лазовский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Пограничный, Спасский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Шкотовский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные районы) ожидаются местами очень сильные дожди с количеством до 50 миллиметров осадков.
Ночью 16 августа в восточной половине края (Дальнегорский городской округ, Тернейский, Кавалеровский, Ольгинский муниципальные районы) ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 миллиметров осадков.
Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей Приморья отказаться от дальних поездок, на время воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов. Из-за непогоды в регионе возможны всплеск ДТП, подтопления населённых пунктов, подъём уровня воды в реках, аварии на ЛЭП, нарушения в системе ЖКХ,
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики официально объявили штормовое предупреждение по краю. Солнечной погоды, подходящей для пляжного отдыха, в ближайшие дни в Приморье точно не предвидится. После продолжительных дождей в регионе похолодает.