Экологический конкурс «Дети чистой планеты» завершает набор заявок

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса детичистойпланеты.рф, выбрать тему и номинацию, после этого написать и прислать конкурсную работу в детско-юношеский центр Приморского края. Приём работ продлится до 15 сентября 2018 года. К слову, вторым этапом конкурса станет презентация работ в рамках XII Международного экологического форума «Природа без границ» на международном детском экологического фестивале «Дети чистой планеты».