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Posted 15 августа 2018, 08:07

Published 15 августа 2018, 08:07

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Экологический конкурс «Дети чистой планеты» завершает набор заявок

15 августа 2018, 08:07
Сюжет
Дети
Набор заявок на участие в детском конкурсе «Дети чистой планеты» завершается. Предложить свои идеи по сохранению экологии могут не только юные энтузиасты из Приморья и Дальнего Востока, но и из стран Северо-Восточной Азии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации оргкомитета конкурса, на данный момент к участию приняли более 240 заявок по трём направлениям проекта. В рамках направления «Сохранение живой природы» принимаются работы по проблемам природопользования, браконьерства, исчезновения редких растений, изменения климата. Направление «Приумножение живой природы» позволит школьникам высказать свои идеи по вопросам восстановления и воспроизводства флоры, фауны, ландшафтов и так далее.

«Стоит отметить, что по теме «Искусство и творчество» поступило больше всего заявок – школьники присылают работы, отражающие красоту природы, экологические проблемы», - отметила вице-губернатор Ирина Мануйлова в рамках пресс-конференции.

Она также добавила, что желающие ещё имеют возможность подать заявку на участие до 20 августа.

«Мы продолжаем приём заявок и ждём работы от ребят в возрасте от 10 до 17 лет, которые живут на Дальнем Востоке, а также в странах Северо-Восточной Азии: Республике Корея, КНДР, Японии, Китае и Монголии», – рассказала заместитель главы региона.

Директор краевого детско-юношеского центра Елена Цымбал отметила, что победителей ждут не только грамоты и ценные призы, но и возможность посетить профильные смены во всероссийском детском центре «Океан» и в международном детском центре «Артек».

Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса детичистойпланеты.рф, выбрать тему и номинацию, после этого написать и прислать конкурсную работу в детско-юношеский центр Приморского края. Приём работ продлится до 15 сентября 2018 года. К слову, вторым этапом конкурса станет презентация работ в рамках XII Международного экологического форума «Природа без границ» на международном детском экологического фестивале «Дети чистой планеты».

Материал подготовлен в рамках творческого проекта «Поколение NEXT», который осуществляется при поддержке администрации Приморского края.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Дети#Конкурс#Школьники#Поколение NEXT#Экология
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