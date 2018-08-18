В Приморье представили проект «новой» Центральной площади Владивостока

Posted 18 августа 2018, 00:20
Published 18 августа 2018, 00:20
Modified 1 сентября 2022, 03:46
Updated 1 сентября 2022, 03:46
Совещание прошло по инициативе главы города Виталия Веркеенко. В ходе заседания представители совета смогли ознакомиться с концепцией дальнейшего развития Центральной площади Владивостока. Стало известно, что в будущем в самом центре города появится многоуровневая парковка вместимостью до тысячи автомобилей, а также культурно-развлекательный центр. Для реализации инициативы представители проектной организации предложили «выкопать» площадь на 12 метров, после чего приступить к созданию трёх уровней, где и расположатся парковка и бизнес-центр.
Однако пока неизвестно, что строители собираются сделать с памятником «Борцам за власть советов на Дальнем Востоке».
«Что делать с памятником пока не понятно. То ли его вообще не трогать его. Либо ставить на новую основу, на новые конструкции. Потому что, насколько я понимаю, он не в очень хорошем состоянии и постоянно немного разрушается», - отметил директор проектной организации Владимир Прокуров.
Данную инициативу не поддержали практически все представители Градостроительного совета.
«Памятник – это объект культурного наследия Российской Федерации. Это знаковый памятник Владивостока. Многие туристы специально едут, чтобы сфотографировать на Центральной площадь Владивостока. Почему вы решили, что памятник непригоден для использования? Его нужно сохранять, безусловно», - пояснил исполняющий обязанности руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Алексей Зуев.
Многие участники заседания отметили, что в концепции недостаточно проработан вопрос зоны для пешеходов. Некоторые считают, что решения, заявленные в документе, невозможно будет воплотить в жизнь. Каждый из представителей Градостроительного совета высказал свои замечания и предложения по поводу проекта.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко отметил, что сотрудники проектной организации не смогли защитить проект развития Центральной площади Владивостока.
«Я серьёзно намерен за пять лет реконструировать Центральную площадь Владивостока. У нас уже есть Генеральный план города. Развитая транспортная-пешеходная схема. Инвестор хочет построить три уровня парковки в центре приморской столицы. И ещё один уровень – торгово-развлекательный центр. Но нужно учесть все параметры. Мы уже согласовали проект организации дорожного движения в центре Владивостока и организации парковок дорожно-уличной сети, на которой разместилось 3,1 тысячи автомобилей. Мы не говорим о дополнительной загрузке центра города. Мы говорим о том, что парковка под центральной площадью грамотно организована, интегрирована в общую концепцию развития центра приморской столицы. И это поможет нам убрать ещё более тысячи автомобилей, о чём я всегда мечтал. А мы сейчас «улетели» в мечты и забыли о том, с чего мы изначально начинали», - высказал своё мнение Виталий Веркеенко.
Мэр Владивостока также, в рамках совета, рассказал и об инициативе построить масштабный музейный комплекс на сопке над верхней площадкой фуникулёра.