В Приморье представили проект «новой» Центральной площади Владивостока

«Я серьёзно намерен за пять лет реконструировать Центральную площадь Владивостока. У нас уже есть Генеральный план города. Развитая транспортная-пешеходная схема. Инвестор хочет построить три уровня парковки в центре приморской столицы. И ещё один уровень – торгово-развлекательный центр. Но нужно учесть все параметры. Мы уже согласовали проект организации дорожного движения в центре Владивостока и организации парковок дорожно-уличной сети, на которой разместилось 3,1 тысячи автомобилей. Мы не говорим о дополнительной загрузке центра города. Мы говорим о том, что парковка под центральной площадью грамотно организована, интегрирована в общую концепцию развития центра приморской столицы. И это поможет нам убрать ещё более тысячи автомобилей, о чём я всегда мечтал. А мы сейчас «улетели» в мечты и забыли о том, с чего мы изначально начинали», - высказал своё мнение Виталий Веркеенко.