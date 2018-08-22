Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: «Враг долголетия – холостяцкая жизнь»

По данным «Новой газеты», депутат сам признал, что его заявление звучит анекдотично. Однако он все равно считает, что у министерств культуры и образования гораздо больше возможностей что-то сделать для повышения продолжительности жизни граждан. Именно эти ведомства отвечают за формирование семейных ценностей. Министерство труда, в данном случае, ничего не сможет поделать.