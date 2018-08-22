vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 августа 2018, 07:40

Published 22 августа 2018, 07:40

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: «Враг долголетия – холостяцкая жизнь»

22 августа 2018, 07:40
Сюжет
Депутат
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко во время очередного заседания заявил, что одним из главных врагов долголетия россиян является холостяцкая жизнь. По словам политика, одиночество сокращает жизнь мужчин на 9 лет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Новой газеты», депутат сам признал, что его заявление звучит анекдотично. Однако он все равно считает, что у министерств культуры и образования гораздо больше возможностей что-то сделать для повышения продолжительности жизни граждан. Именно эти ведомства отвечают за формирование семейных ценностей. Министерство труда, в данном случае, ничего не сможет поделать.

Он подчеркнул также, что женщины тоже живут гораздо меньше, чем мужчины - продолжительность их жизни в такой ситуации сокращается на пять лет.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Алексей Зубец, проректор Финансового университета при правительстве РФ рассказал о том, как мотивировать россиян жить дольше и подчеркнул, что в этом есть некоторый вклад жителей Дальнего Востока.

Речь, по словам эксперта, идет в первую очередь об оздоровлении нации. Очевидно, что движение в сторону более долгой и успешной жизни, не обремененной болезнями, потребует значительных усилий не только от государства, но и от самих россиян.

Известно, что по результатам последнего опроса, россияне хотели бы увеличить продолжительность своей жизни до 83 лет и более. Во Владивостоке этот показатель еще выше – 87 лет.

#Новости#Общество#Россия#Депутат#Продолжительность жизни
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика