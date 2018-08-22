Депутат Госдумы Геннадий Онищенко: «Враг долголетия – холостяцкая жизнь»

Posted 22 августа 2018, 07:40
Published 22 августа 2018, 07:40
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
По данным «Новой газеты», депутат сам признал, что его заявление звучит анекдотично. Однако он все равно считает, что у министерств культуры и образования гораздо больше возможностей что-то сделать для повышения продолжительности жизни граждан. Именно эти ведомства отвечают за формирование семейных ценностей. Министерство труда, в данном случае, ничего не сможет поделать.
Он подчеркнул также, что женщины тоже живут гораздо меньше, чем мужчины - продолжительность их жизни в такой ситуации сокращается на пять лет.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Алексей Зубец, проректор Финансового университета при правительстве РФ рассказал о том, как мотивировать россиян жить дольше и подчеркнул, что в этом есть некоторый вклад жителей Дальнего Востока.
Речь, по словам эксперта, идет в первую очередь об оздоровлении нации. Очевидно, что движение в сторону более долгой и успешной жизни, не обремененной болезнями, потребует значительных усилий не только от государства, но и от самих россиян.
Известно, что по результатам последнего опроса, россияне хотели бы увеличить продолжительность своей жизни до 83 лет и более. Во Владивостоке этот показатель еще выше – 87 лет.