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Posted 22 августа 2018, 06:15

Published 22 августа 2018, 06:15

Modified 16 августа 2022, 19:45

Updated 16 августа 2022, 19:45

Произведения Карла Брюллова представят в Приморье

22 августа 2018, 06:15
Сюжет
Культура в Приморском крае
С первого сентября в Приморской государственной картинной галерее посетители смогут увидеть выставочный проект «Великий Карл. Произведения Карла Павловича Брюллова и его учеников из собрания Государственного Русского музея». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

На территории региона подобный по масштабам проект реализуется впервые. Так, для посетителей галереи государственный Русский музей представит 50 произведений русского живописца XIX века, в соседстве с 20 яркими работами его учеников и современников. Помимо этого, в рамках вернисажа состоится презентация альбома-каталога и пройдут тематические экскурсии, лекции, консультации, специальные программы для школьников и студентов.

Выставка продлится в течение четырёх месяцев в Приморской государственной картинной галерее.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сейчас во Владивостоке действует программа «Мода Владивостока». Это цикл встреч с дизайнерами и модельерами, специалистами индустрии красоты Владивостока. В Приморье уже обсудили тему «Искусство и мода» с художником по текстилю и дизайнером Машей Ламзиной. Вопросы «Психологии и моды» – с Иваном Федоровым – психологом, дизайнером, экспертом моды.

Помимо этого, модными советами со слушателями поделились приморские модельеры Алена Миланская и Людмила Губарева.

В рамках теоретической части приморцы могут посетить и выставку «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева. Экспозиция представляет сценические и вечерние наряды, раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам отечественного кино 1930-2000 годов.

#Новости#Культура#Владивосток#Культура в Приморском крае
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