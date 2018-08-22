Произведения Карла Брюллова представят в Приморье

Posted 22 августа 2018, 06:15
Published 22 августа 2018, 06:15
Modified 16 августа 2022, 19:45
Updated 16 августа 2022, 19:45
На территории региона подобный по масштабам проект реализуется впервые. Так, для посетителей галереи государственный Русский музей представит 50 произведений русского живописца XIX века, в соседстве с 20 яркими работами его учеников и современников. Помимо этого, в рамках вернисажа состоится презентация альбома-каталога и пройдут тематические экскурсии, лекции, консультации, специальные программы для школьников и студентов.
Выставка продлится в течение четырёх месяцев в Приморской государственной картинной галерее.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сейчас во Владивостоке действует программа «Мода Владивостока». Это цикл встреч с дизайнерами и модельерами, специалистами индустрии красоты Владивостока. В Приморье уже обсудили тему «Искусство и мода» с художником по текстилю и дизайнером Машей Ламзиной. Вопросы «Психологии и моды» – с Иваном Федоровым – психологом, дизайнером, экспертом моды.
Помимо этого, модными советами со слушателями поделились приморские модельеры Алена Миланская и Людмила Губарева.
В рамках теоретической части приморцы могут посетить и выставку «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева. Экспозиция представляет сценические и вечерние наряды, раритетные аксессуары, принадлежавшие звездам отечественного кино 1930-2000 годов.