Произведения Карла Брюллова представят в Приморье

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», сейчас во Владивостоке действует программа «Мода Владивостока». Это цикл встреч с дизайнерами и модельерами, специалистами индустрии красоты Владивостока. В Приморье уже обсудили тему «Искусство и мода» с художником по текстилю и дизайнером Машей Ламзиной. Вопросы «Психологии и моды» – с Иваном Федоровым – психологом, дизайнером, экспертом моды.