Приморские рыбаки добыли почти тысячу тонн дальневосточной сардины

Posted 24 августа 2018, 01:13
Published 24 августа 2018, 01:13
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сейчас на путине работают большой морозильный рыболовный траулер «Антур» и два судна компании «Новый мир».
«На сегодняшний день добыто почти тысяча тонн сардины иваси. Ожидается, что в сентябре на путине уже будет работать около двадцати судов», – прокомментировал заместитель директора департамента Валерий Корко.
Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что сардина иваси является важнейшей промысловой рыбой:
«Промышленный промысел иваси был возобновлен приморскими рыбаками в 2016 году после 25-летнего перерыва. За летнюю путину было добыто около 5 тысяч тонн этой сардины», – отметил заместитель главы региона.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», первые уловы сардины иваси и скумбрии состоялись еще в конце июля – на три недели раньше, чем в 2017 году. В 2017 году вылов скумбрии вырос почти в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года – до 51,4 тысячи тонн, объем добычи сардины увеличился в 2,5 раза – до 16 тысяч тонн. Спрос на продукцию из сардины и скумбрии был очень высок и в сегменте розничных продаж зафиксирован значительный рост этой категории. Учтенная дальневосточной отраслевой численность сардины составила более 200 тысяч тонн, скумбрии – около 500 тысяч тонн. Фактически третий год подряд происходит увеличение миграций этих объектов в российские воды.
Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Приморье: рыбный край».