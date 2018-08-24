Приморские рыбаки добыли почти тысячу тонн дальневосточной сардины

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», первые уловы сардины иваси и скумбрии состоялись еще в конце июля – на три недели раньше, чем в 2017 году. В 2017 году вылов скумбрии вырос почти в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года – до 51,4 тысячи тонн, объем добычи сардины увеличился в 2,5 раза – до 16 тысяч тонн. Спрос на продукцию из сардины и скумбрии был очень высок и в сегменте розничных продаж зафиксирован значительный рост этой категории. Учтенная дальневосточной отраслевой численность сардины составила более 200 тысяч тонн, скумбрии – около 500 тысяч тонн. Фактически третий год подряд происходит увеличение миграций этих объектов в российские воды.