Дальний Восток стал лидером по зарплатным долгам

Прежде всего от невыплаченных зарплат пострадали жители Приморья – им компании и организации должны около 447,3 миллиона рублей. На втором месте оказался Хабаровский край с долгом в 259,6 миллиона рублей. На третьем месте по задолженности оказалась Сахалинская область с 55,6 миллиона, а Якутия – на четвертом с 47,5 миллиона. Примечательно, что в Приморье долги постепенно уменьшаются – за полгода сумма сократилась почти на 20 миллионов рублей.