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Posted 27 августа 2018, 07:02

Published 27 августа 2018, 07:02

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Дальний Восток стал лидером по зарплатным долгам

27 августа 2018, 07:02
Сюжет
Долги
К 1 августа 2018 года Дальний Восток стал лидером по зарплатным долгам – местные работники должны получить от своих работодателей 828,7 миллиона рублей, что на 106,4 миллиона больше, чем в феврале, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Росстата.

Прежде всего от невыплаченных зарплат пострадали жители Приморья – им компании и организации должны около 447,3 миллиона рублей. На втором месте оказался Хабаровский край с долгом в 259,6 миллиона рублей. На третьем месте по задолженности оказалась Сахалинская область с 55,6 миллиона, а Якутия – на четвертом с 47,5 миллиона. Примечательно, что в Приморье долги постепенно уменьшаются – за полгода сумма сократилась почти на 20 миллионов рублей.

Лучше всего ситуация с долгами в Амурской и Магаданской областях и в ЕАО – там эти суммы варьируются от 0,4 до 15,7 миллиона. Чукотка оказалась вне рейтинга – там всем жителям вовремя платят зарплату.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что эксперты «Приморскстата» рассказали о том, сколько зарабатывают жители региона и где получают больше всего.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата приморцев в январе-мае 2018 года составила 40 268 рублей. Этот показатель выше аналогичного периода 2017 года на 11 процентов. К слову, реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 8,8 процента.

#Новости#Экономика#Дальний Восток#Долги#Зарплата#Регионы ДФО
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