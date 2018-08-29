Депутат Приморья рассказал о том, что творится в крае после тайфуна

«Чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций, необходимо принимать превентивные меры, - считает Александр Лось. – Для этого, в частности, федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должен содержать положения, которые направлены на предупреждение паводков и других последствий разгула стихии. Пока же этого нет, на аварийно-восстановительные работы тратится кратно больше средств, чем на предотвращение ЧС. Поэтому считаю одной из основных задач, стоящих сегодня перед депутатским корпусом, внесение соответствующих дополнений в федеральное законодательство».