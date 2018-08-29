Депутат Приморья рассказал о том, что творится в крае после тайфуна

Posted 29 августа 2018, 00:26
Published 29 августа 2018, 00:26
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По итогам проведенной проверки парламентарий охарактеризовал ситуацию на дорогах и в населённых пунктах, входящих в состав города Партизанска и Партизанского района, как удовлетворительную. При этом Александр Лось отметил, что есть несколько проблемных вопросов, которые требуют первоочередного решения. Так, в самое ближайшее время необходимо восстановить участок дороги в Партизанском районе по направлению к Лазовскому перевалу, поврежденный в результате обильных осадков.
«По этому поводу я уже сделал запрос в краевой департамент транспорта и дорожного хозяйства, где мне сообщили, что в настоящее время проводится конкурс на ремонт данного дорожного отрезка. По его завершению автодорога будет приведена в надлежащее состояние, - пояснил депутат. – Пока же этого не сделано, дорожным службам необходимо выставить предупреждающие дорожные знаки, чтобы не допустить аварий и гибели людей».
По словам депутата, также требует реконструкции мост, который ведет к селу Бровничи.
«Вследствие высокой водности реки Тигровой «поехала» бетонная плита мостового сооружения, - говорит Александр Лось. - В связи с этим сейчас нужно ограничивать нагрузку на мост и приступать к его ремонту».
Кроме того, в число проблемных точек, названных депутатом, попали сёла Фридман и Тигровой. Транспортное сообщение с ними нарушено из-за переливов через дорожное полотно.
«Чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций, необходимо принимать превентивные меры, - считает Александр Лось. – Для этого, в частности, федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должен содержать положения, которые направлены на предупреждение паводков и других последствий разгула стихии. Пока же этого нет, на аварийно-восстановительные работы тратится кратно больше средств, чем на предотвращение ЧС. Поэтому считаю одной из основных задач, стоящих сегодня перед депутатским корпусом, внесение соответствующих дополнений в федеральное законодательство».
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