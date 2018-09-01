Депутаты Думы Владивостока поздравили школьников и родителей с 1 сентября

«Этот замечательный праздник – волнительный для людей любого возраста. Детям он дарит радость от встречи с друзьями и одноклассниками. Взрослым – светлые воспоминания, связанные со школьной порой, радость за детей и внуков», - отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.