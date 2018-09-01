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Posted 1 сентября 2018, 00:15

Published 1 сентября 2018, 00:15

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Депутаты Думы Владивостока поздравили школьников и родителей с 1 сентября

1 сентября 2018, 00:15
Сюжет
Дума Владивостока
Депутаты владивостокской Думы поздравили первоклашек, педагогов и родителей с Днём Знаний и началом нового учебного года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Этот замечательный праздник – волнительный для людей любого возраста. Детям он дарит радость от встречи с друзьями и одноклассниками. Взрослым – светлые воспоминания, связанные со школьной порой, радость за детей и внуков», - отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

По его словам, во Владивостоке детям открыты все возможности для реализации своих способностей. Владивосток – город, обладающий мощным образовательным потенциалом, славными культурными и научными традициями.

«Мы можем по праву гордится новаторскими школами и талантливыми, искренне преданными своему делу педагогами, благодаря которым система городского образования отвечает современным требованиям, является основой для всестороннего развития личности», - сказал Андрей Брик.

«Спасибо, вам, уважаемые учителя, за самоотверженный труд, помогающий детям стать образованными, порядочными, честными людьми – настоящими патриотами своей Родины! Желаю вам, дорогие учащиеся, крепкого здоровья, успехов в учебе, отличного настроения! Пусть учеба приносит удовольствие! Благополучия, мира и добра всем вам», - подытожил председатель Думы города Владивостока.

#Новости#Общество#Дума Владивостока#1 сентября
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