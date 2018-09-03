В аэропорту Владивостока гостей ВЭФ встречает дальневосточный леопард

К слову, Leo 18M Хорс – взрослый хищник из национального парка, которому сейчас уже около восьми лет. Это очень скрытный самец, который не любит позировать фотоловушкам. Известно, что Хорс обладает «двойным гражданством», так как фиксируется автоматическими камерами не только в России, но и в Китае. Леопард-путешественник отличается хорошей физической формой и явно не испытывает проблем с охотой.