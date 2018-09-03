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Posted 3 сентября 2018, 01:55

Published 3 сентября 2018, 01:55

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

В аэропорту Владивостока гостей ВЭФ встречает дальневосточный леопард

3 сентября 2018, 01:55
Сюжет
Аэропорт
В Международном аэропорту Владивосток гостей ВЭФ и пассажиров встречает объёмная фигура самой редкой крупной кошки с «Земли леопарда», сообщает РИА «Восток-Медиа». На «каменном» постаменте здесь расположился леопард Хорс – символ воздушной гавани.

Сделать леопарда визитной карточкой аэропорта решили его же сотрудники – хранители. Этот титул получают«крёстные» редких кошек, которые оказывают активную поддержку природоохранному делу «Земли леопарда»: люди и организации, объединённые любовью к природе и желанием внести свой вклад в работу по её сохранению.

К слову, Leo 18M Хорс – взрослый хищник из национального парка, которому сейчас уже около восьми лет. Это очень скрытный самец, который не любит позировать фотоловушкам. Известно, что Хорс обладает «двойным гражданством», так как фиксируется автоматическими камерами не только в России, но и в Китае. Леопард-путешественник отличается хорошей физической формой и явно не испытывает проблем с охотой.

Инсталляция расположилась в самом центре аэровокзального комплекса на первом этаже. Объёмную композицию подготовили специально к Восточному экономическому форуму. Познакомиться ближе с краснокнижной кошкой можно будет и на самом ВЭФ. Природе Приморья будет посвящена тематическая площадка на «Улице Дальнего Востока», которая откроется в рамках форума на набережной ДВФУ. Здесь Минприроды представит главные природные чудеса заповедников и национальных парков региона, первый из которых – «Земля леопарда».

«Обеспечивая рост экономики, необходимо стремиться к гармонии между человеком и природой, – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Виктор Бардюк. – Чтобы создать что-то грандиозное, нужно затратить значительные средства, одна природа делает великое даром. Дальневосточный леопард – это индикатор состояния экосистемы: эти кошки – дар природы, сохранение которого благоприятно скажется и на населении. Ведь окружающая среда – наш общий дом, а гармония – лучший показатель здорового дома».

#Новости#Общество#Аэропорт#Земля леопарда#Леопард
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