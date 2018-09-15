ВЭФ: Тарасенко привлек инвестиций в Приморье на 120 миллиардов рублей

Большое значение для будущего Приморья имеют решения, принятые по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного Дальнему Востоку. Владимир Путин объявил о создании новой программы развития Дальнего Востока до 2025 года (с перспективой до 2035-го), которая фактически будет иметь статус национального проекта. Она объединит мероприятия других нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные планы ведомств и крупных компаний. Главная задача программы – повысить качество жизни дальневосточников. Но некоторые практические мероприятия будут реализованы уже совсем скоро – по просьбе Андрея Тарасенко президент России распорядился выделить Приморскому краю более 5 млрд рублей на развитие дорожной сети, а также оказать содействие региону в ликвидации последствий недавнего наводнения и подготовке программы по предупреждению ЧС в будущем.