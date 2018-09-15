ВЭФ: Тарасенко привлек инвестиций в Приморье на 120 миллиардов рублей

Posted 15 сентября 2018, 05:19
Published 15 сентября 2018, 05:19
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
На полях ВЭФ Андрей Тарасенко и его заместители провели более 20 встреч – с делегациями из Франции, Таиланда, КНДР, Монголии, Канады, Швеции, Вьетнама, Республики Корея, всех девяти провинций Китая, прибывших на форум, и другими. Но главный итог форума – это новые проекты, благодаря которым в крае появятся современные, хорошо оплачиваемые рабочие места.
Например, соглашение о создании компакт-верфи по строительству высокотехнологичных судов, подписанное Андреем Тарасенко с заместителем генерального директора ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» Михаилом Трушиным, предполагает инвестиции не менее 5 млрд рублей создание 1000 рабочих мест. Еще несколько тысяч вакансий появится благодаря созданию новых агропромышленных предприятий в разных районах Приморья. А с китайскими партнерами Андрей Тарасенко зафиксировал намерения по созданию в крае предприятия по сборке электроники, а также нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 млрд рублей.
Новые перспективы открываются и для транспортной системы Приморья: производство уже зарекомендовавших себя на местных авиалиниях самолетах DHC6-400 может быть локализовано на территории края. Соответствующий протокол о намерениях власти Приморья подписали с канадской стороной. Комментируя это соглашение, первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко пояснил, что предоставленные Приморью Владимиром Путиным преференции – законы о Свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития – создают благоприятные условия для размещения в крае крупных производств с привлечением иностранного капитала.
Важнейший социальный проект – социальная карта «Приморец», дающая скидку на продукты, лекарства и проезд в общественном транспорте – будет реализован в крае при активном участии Сбербанка РФ. Кроме того, руководитель края Андрей Тарасенко и президент крупнейшего банка России Герман Греф договорились о взаимодействии по инвестиционным проектам, в том числе – в области промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, туризма, электроэнергетики, транспорта и других направлений. Соглашение также предполагает содействие Сбербанка в развитии инфраструктуры и увеличении объемов жилищного строительства в Приморье.
Большое значение для будущего Приморья имеют решения, принятые по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного Дальнему Востоку. Владимир Путин объявил о создании новой программы развития Дальнего Востока до 2025 года (с перспективой до 2035-го), которая фактически будет иметь статус национального проекта. Она объединит мероприятия других нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные планы ведомств и крупных компаний. Главная задача программы – повысить качество жизни дальневосточников. Но некоторые практические мероприятия будут реализованы уже совсем скоро – по просьбе Андрея Тарасенко президент России распорядился выделить Приморскому краю более 5 млрд рублей на развитие дорожной сети, а также оказать содействие региону в ликвидации последствий недавнего наводнения и подготовке программы по предупреждению ЧС в будущем.