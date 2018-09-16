Приморцев научат определять подлинность банкнот

Posted 15 сентября 2018, 23:45
Published 15 сентября 2018, 23:45
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Жители и гости приморской столицы смогут попробовать себя в роли биржевого трейдера, составить личный финансовый план и посетить экскурсию «История российских монет» в Дальневосточном главном управлении Банка России. Самые юные посетители увидят кукольный спектакль и примут участие в конкурсе рисунков на асфальте.
Все гости смогут пройти квест «Кузница финансовой грамотности» — участники попробуют свои силы в качестве экспертов по определению признаков подлинности банкнот Банка России и инкассаторов, разгадают финансовые головоломки и найдут способы защиты от мошенников. Те, кто пройдёт все «станции» квеста, получат свежеотчеканенную памятную монету.
Развлечения и призы в этот день ожидают и самых юных посетителей. Дети примут участие в конкурсе рисунков на асфальте и увидят кукольный спектакль «Финансовые сказки». Встречать юных гостей Дня открытых дверей будет аквагримёр.
Во дворе здания Дальневосточного главного управления Банка России откроется специальная фотозона, а также можно будет попасть внутрь настоящей инкассаторской машины.
Волонтёры финансового просвещения Школы экономики и менеджмента ДВФУ и молодёжной организации «Волонтёры Приморья» представят свои интерактивные практикумы и деловые игры. Участники познакомятся с работой фондовой биржи, основами грамотного инвестирования и планирования личного бюджета.
Дальневосточное главное управление Банка России приглашает всех жителей и гостей города Владивостока освоить основы финансовой грамотности 22 сентября 2018 года c 10:00 до 18:00 по адресу улица Светланская, 71.
Подробней узнать о расписании мероприятий, записаться на экскурсию «История российских монет», практикумы и интерактивные деловые игры можно до 19 сентября по телефону +7 (423) 220-87-20.