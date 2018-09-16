Приморцев научат определять подлинность банкнот

Банк России во Владивостоке на один день откроет свои двери для всех желающих – в субботу, 22 сентября, в территориальных учреждениях Центробанка по всей стране пройдет День открытых дверей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Жители и гости приморской столицы смогут попробовать себя в роли биржевого трейдера, составить личный финансовый план и посетить экскурсию «История российских монет» в Дальневосточном главном управлении Банка России. Самые юные посетители увидят кукольный спектакль и примут участие в конкурсе рисунков на асфальте. Все гости смогут пройти квест «Кузница финансовой грамотности» — участники попробуют свои силы в качестве экспертов по определению признаков подлинности банкнот Банка России и инкассаторов, разгадают финансовые головоломки и найдут способы защиты от мошенников. Те, кто пройдёт все «станции» квеста, получат свежеотчеканенную памятную монету. Развлечения и призы в этот день ожидают и самых юных посетителей. Дети примут участие в конкурсе рисунков на асфальте и увидят кукольный спектакль «Финансовые сказки». Встречать юных гостей Дня открытых дверей будет аквагримёр. Во дворе здания Дальневосточного главного управления Банка России откроется специальная фотозона, а также можно будет попасть внутрь настоящей инкассаторской машины. Волонтёры финансового просвещения Школы экономики и менеджмента ДВФУ и молодёжной организации «Волонтёры Приморья» представят свои интерактивные практикумы и деловые игры. Участники познакомятся с работой фондовой биржи, основами грамотного инвестирования и планирования личного бюджета. Дальневосточное главное управление Банка России приглашает всех жителей и гостей города Владивостока освоить основы финансовой грамотности 22 сентября 2018 года c 10:00 до 18:00 по адресу улица Светланская, 71. Подробней узнать о расписании мероприятий, записаться на экскурсию «История российских монет», практикумы и интерактивные деловые игры можно до 19 сентября по телефону +7 (423) 220-87-20.