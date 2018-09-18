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Posted 18 сентября 2018, 09:01

Published 18 сентября 2018, 09:01

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Мединский рассказал об ограничениях показа иностранных фильмов

18 сентября 2018, 09:01
Министр культуры РФ Владимир Мединский решил успокоить всех любителей кино и заявил, что ограничения показов иностранных фильмов до 35 процентов не будет – власти просто решили установить антимонопольные меры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным ТАСС, глав ведомства против того, чтобы в многозальных кинотеатрах все сеансы были забиты одним фильмом.

Ранее в СМИ распространились сведения о том, что в российском прокате решили снизить долю иностранных фильмов до 35 процентов. Однако, по заверениям Мединского, эти данные не имеют ничего общего с идеями министерства, и чиновники только намерены дать зрителям выбор.

В конце своей речи министр добавил, что в большинстве государств существуют антимонопольные нормы. В России в скором времени также введут подобный закон, и в кинотеатрах на один фильм будет приходиться не больше 35 процентов от всех сеансов.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владимир Мединский 24 августа рассказал, что в прокате доля российского кино в последние годы выросла в два раза, до 25 процентов. По его словам, буквально три года назад этот показатель не превышал 12-13 процентов.

#Новости#Культура#Россия#Кино
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