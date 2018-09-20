Муниципалитеты Приморья смогут сами устанавливать цены на проезд в автобусах

Posted 20 сентября 2018, 05:40
Published 20 сентября 2018, 05:40
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Соответствующий законопроект, разработанный администрацией Приморья, поддержали депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и собственности во втором и третьем чтениях.
В настоящее время регулируемые тарифы на пассажирские перевозки в муниципальном сообщении устанавливаются едиными на территории Приморского края. Их размер определяется краевым департаментом по тарифам на основании заявлений и расчетных материалов организаций-поставщиков, объем услуг которых составляет не менее 50 % от общего объёма перевозок в крае.
Тот факт, что теперь регулировать тарифы на пассажирские перевозки смогут муниципалитеты, позволит местным властям вводить экономически обоснованные и социальные тарифы на пассажирские перевозки автомобильным и городским электрическим транспортом. При этом в бюджете муниципального образования можно будет предусматривать расходные обязательства на компенсацию выпадающих доходов перевозчика.
По мнению председателя комитета по экономической политике и собственности Сергея Ищенко, принятие законопроекта будет способствовать решению проблем, которые возникают сегодня в крае при организации регулярных пассажирских перевозок.
«Едва ли не в каждом муниципальном образовании была проблема, которая заключалась в том, что у перевозчиков были востребованы только так называемые «кассовые» маршруты, позволяющие получить максимальную прибыль, а от маршрутов, не приносящих прибыль, они отказывались, - рассказал Сергей Ищенко. - Сегодня мы рассмотрели законопроект, который позволит муниципальным образованиям решать этот вопрос, чтобы на всех маршрутах появились автобусы. Теперь можно будет в бюджете муниципалитета заложить разницу выпадающей прибыли для того, чтобы заинтересовать перевозчиков».
Планируется, что законопроект «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования» вступит в силу с началом очередного финансового года.