Муниципалитеты Приморья смогут сами устанавливать цены на проезд в автобусах

«Едва ли не в каждом муниципальном образовании была проблема, которая заключалась в том, что у перевозчиков были востребованы только так называемые «кассовые» маршруты, позволяющие получить максимальную прибыль, а от маршрутов, не приносящих прибыль, они отказывались, - рассказал Сергей Ищенко. - Сегодня мы рассмотрели законопроект, который позволит муниципальным образованиям решать этот вопрос, чтобы на всех маршрутах появились автобусы. Теперь можно будет в бюджете муниципалитета заложить разницу выпадающей прибыли для того, чтобы заинтересовать перевозчиков».