Эксперт: жители Хабаровского края получили, что хотели

Второе – считаю, что жители Хабаровского края получили то, что хотели. А именно – губернатора, которого выбрали назло власти. Очевидно, что в Хабаровском крае, как и в Приморье, избиратели голосовали не за оппозиционных кандидатов, а против политики действующей власти. Что ж, теперь жители региона получили хороший шанс узнать, как будет работать несистемный губернатор в условиях реального управления краем. Кстати, жителям Приморского края, у которых есть еще три месяца до выборов, тоже будет интересно за этим понаблюдать. Другое дело, что расплачиваться за этот социальный эксперимент, в случае его неудачи, придется тем же людям, которые выбрали такого губернатора.