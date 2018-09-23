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Posted 23 сентября 2018, 16:51

Published 23 сентября 2018, 16:51

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Эксперт: жители Хабаровского края получили, что хотели

23 сентября 2018, 16:51
В Хабаровском крае по предварительным итогам на выборах губернатора победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Решения избирательной комиссии об итогах выборов ещё нет, но уже сейчас можно сделать определенные выводы из того, что случилось, рассказал РИА «Восток-Медиа» политический консультант Пётр Ханас.

- Первый вывод заключается в том, что люди подтвердили своё доверие к избирательной системе. Относительно высокая явка говорит о том, что избиратели пришли на выборы, потому что были уверены, что их голоса могут что-то изменить. Это к вопросу о наличии демократии в нашей стране.

Второе – считаю, что жители Хабаровского края получили то, что хотели. А именно – губернатора, которого выбрали назло власти. Очевидно, что в Хабаровском крае, как и в Приморье, избиратели голосовали не за оппозиционных кандидатов, а против политики действующей власти. Что ж, теперь жители региона получили хороший шанс узнать, как будет работать несистемный губернатор в условиях реального управления краем. Кстати, жителям Приморского края, у которых есть еще три месяца до выборов, тоже будет интересно за этим понаблюдать. Другое дело, что расплачиваться за этот социальный эксперимент, в случае его неудачи, придется тем же людям, которые выбрали такого губернатора.

В-третьих, стало очевидно, что региональные власти полностью провалили подготовку к выборам не только в Приморском, но и в Хабаровском крае. Избирательные кампании кандидатов от власти в обоих регионах велись с серьёзными ошибками. Грубо говоря, их избирательные штабы сильно переоценили наличие административного ресурса. Как оказалось, помимо этого ресурса ещё необходимо вести эффективную работу с электоратом, чего сделано не было. Разумеется, сыграла свою роль и федеральная повестка, но это не снимает с регионов ответственности за проваленные выборы.

Что касается многочисленных нарушений, отмеченных в ходе голосования в Хабаровском крае. Знаю, что это уже дало повод говорить о возможной отмене итогов голосования. Но я не думаю, что ЦИК пойдет на этот шаг после того, как это уже было сделано в Приморье. Сейчас главное – сохранить законность и порядок, вне зависимости от того, какой кандидат победил.

#Хабаровский край#Власть
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