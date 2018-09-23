Эксперт: жители Хабаровского края получили, что хотели

Posted 23 сентября 2018, 16:51
Published 23 сентября 2018, 16:51
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
- Первый вывод заключается в том, что люди подтвердили своё доверие к избирательной системе. Относительно высокая явка говорит о том, что избиратели пришли на выборы, потому что были уверены, что их голоса могут что-то изменить. Это к вопросу о наличии демократии в нашей стране.
Второе – считаю, что жители Хабаровского края получили то, что хотели. А именно – губернатора, которого выбрали назло власти. Очевидно, что в Хабаровском крае, как и в Приморье, избиратели голосовали не за оппозиционных кандидатов, а против политики действующей власти. Что ж, теперь жители региона получили хороший шанс узнать, как будет работать несистемный губернатор в условиях реального управления краем. Кстати, жителям Приморского края, у которых есть еще три месяца до выборов, тоже будет интересно за этим понаблюдать. Другое дело, что расплачиваться за этот социальный эксперимент, в случае его неудачи, придется тем же людям, которые выбрали такого губернатора.
В-третьих, стало очевидно, что региональные власти полностью провалили подготовку к выборам не только в Приморском, но и в Хабаровском крае. Избирательные кампании кандидатов от власти в обоих регионах велись с серьёзными ошибками. Грубо говоря, их избирательные штабы сильно переоценили наличие административного ресурса. Как оказалось, помимо этого ресурса ещё необходимо вести эффективную работу с электоратом, чего сделано не было. Разумеется, сыграла свою роль и федеральная повестка, но это не снимает с регионов ответственности за проваленные выборы.
Что касается многочисленных нарушений, отмеченных в ходе голосования в Хабаровском крае. Знаю, что это уже дало повод говорить о возможной отмене итогов голосования. Но я не думаю, что ЦИК пойдет на этот шаг после того, как это уже было сделано в Приморье. Сейчас главное – сохранить законность и порядок, вне зависимости от того, какой кандидат победил.