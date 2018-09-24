Бабье лето ненадолго задержалось в Приморье

Posted 23 сентября 2018, 23:35
Published 23 сентября 2018, 23:35
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Во Владивостоке переменная облачность, однако к вечеру погодные условия могут ухудшиться. В приморской столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +19°C.
В Уссурийске и Находке температура к обеду поднимется до +20°C. В целом, синоптики пообещали жителям данных территорий солнечную погоду без осадков.
Ранее сотрудники Примгидромета сообщали о том, что на этой неделе на территорию региона вторгнется антициклон. В ближайшее время солнечная погода будет радовать жителей Приморского края, однако летнеее тепло, которое жители края смогли ощутить на прошлой неделе, покинет Приморье.
В ночное время суток в крае возможны заморозки. Минимальная температура составит −5…+4 °C, на южном побережье +5…+10 °C. Понизится и дневная температура — до +26 градусов. Столбики термометров не поднимутся. Максимальная температура +15…+22 °C.
РИА «Восток-Медиа» писало о том, что к Приморью подойдут сразу два циклона. Именно из-за них в регионе на прошлых выходных начались дожди, местами сильные. Температурный фон понизился на 1-3 градуса.