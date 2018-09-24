Бабье лето ненадолго задержалось в Приморье

Ранее сотрудники Примгидромета сообщали о том, что на этой неделе на территорию региона вторгнется антициклон. В ближайшее время солнечная погода будет радовать жителей Приморского края, однако летнеее тепло, которое жители края смогли ощутить на прошлой неделе, покинет Приморье.