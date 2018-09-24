vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2018, 23:35

Published 23 сентября 2018, 23:35

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Бабье лето ненадолго задержалось в Приморье

23 сентября 2018, 23:35
Сюжет
Погода
Сегодня, 24 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В некоторых районах региона возможны небольшие и умеренные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, однако к вечеру погодные условия могут ухудшиться. В приморской столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +19°C.

В Уссурийске и Находке температура к обеду поднимется до +20°C. В целом, синоптики пообещали жителям данных территорий солнечную погоду без осадков.

Ранее сотрудники Примгидромета сообщали о том, что на этой неделе на территорию региона вторгнется антициклон. В ближайшее время солнечная погода будет радовать жителей Приморского края, однако летнеее тепло, которое жители края смогли ощутить на прошлой неделе, покинет Приморье.

В ночное время суток в крае возможны заморозки. Минимальная температура составит −5…+4 °C, на южном побережье +5…+10 °C. Понизится и дневная температура — до +26 градусов. Столбики термометров не поднимутся. Максимальная температура +15…+22 °C.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, что к Приморью подойдут сразу два циклона. Именно из-за них в регионе на прошлых выходных начались дожди, местами сильные. Температурный фон понизился на 1-3 градуса.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика