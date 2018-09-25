Юные приморцы могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов

Posted 25 сентября 2018, 03:56
Published 25 сентября 2018, 03:56
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Организаторами конкурса выступает российский союз молодёжи совместно с приморской торгово-промышленной палатой, фондом местного сообщества «Энергия Участия» и АНО «Социально-культурной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь».
«Для участия необходимо в срок до 15 октября подать заявку и подписанное согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected]. В теме письма необходимо указать «Конкурс грантов_ФИО участника», - сообщают организаторы.
Срок реализации проекта должен завершаться не позднее 30 июня 2019 года. Также приветствуются проекты, находящиеся в стадии реализации. Победители смогут получить приз - 30 тысяч рублей.
Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Молодежь – территориям Приморья!». Он реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.
Материал подготовлен в рамках творческого проекта «Поколение NEXT», который осуществляется при поддержке администрации Приморского края.