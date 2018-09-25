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Posted 25 сентября 2018, 03:56

Published 25 сентября 2018, 03:56

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Юные приморцы могут поучаствовать в конкурсе президентских грантов

25 сентября 2018, 03:56
Сюжет
Поколение NEXT
Активная молодёжь может принять участие в конкурсе грантов на поддержку молодёжных инициатив по развитию территорий. К участию приглашаются жители Приморского края в возрасте от 14 лет, которые реализуют проекты, направленные на вовлечение молодёжи в благоустройство территорий, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Организаторами конкурса выступает российский союз молодёжи совместно с приморской торгово-промышленной палатой, фондом местного сообщества «Энергия Участия» и АНО «Социально-культурной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь».

«Для участия необходимо в срок до 15 октября подать заявку и подписанное согласие на обработку персональных данных на электронную почту [email protected]. В теме письма необходимо указать «Конкурс грантов_ФИО участника», - сообщают организаторы.

Срок реализации проекта должен завершаться не позднее 30 июня 2019 года. Также приветствуются проекты, находящиеся в стадии реализации. Победители смогут получить приз - 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Молодежь – территориям Приморья!». Он реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

Материал подготовлен в рамках творческого проекта «Поколение NEXT», который осуществляется при поддержке администрации Приморского края.

#Новости#Общество#Проект#Поколение NEXT#Молодёжь
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