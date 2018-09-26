Депутаты Законодательного собрания Приморья встретились на очередном заседании

Posted 26 сентября 2018, 01:44
Published 26 сентября 2018, 01:44
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как отметил председатель краевого парламента Александр Ролик, в повестке заседания – большой блок социальных законопроектов.
Так, на повестке дня поправки в краевой закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», закрепляющие возможность пользоваться действующими региональными льготами для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55. Также будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, если они проживают в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семьи, где оба супруга пенсионеры.
Помимо этого будет рассмотрен законопроект, распространяющий льготу на авиаперелет – компенсация в размере 50 % от стоимости билета – для ряда льготных категорий граждан на местные авиалинии.
«Также мы предлагаем сделать единой выплату многодетным семьям. Это компенсация в размере до 2500 рублей в год на каждого ребенка. Одновременно депутаты расширят список, на что могут быть направлены эти средства», – отметил спикер Заксобрания.
Помимо этого во втором и третьем чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки.
Также приморские депутаты обсудят поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
«Мы считаем необходимым дополнить этот перечень Днём разгрома японских милитаристов частями Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан», – отметил спикер Заксобрания Александр Ролик. Он рассказал, что депутаты получили положительный отзыв на эту инициативу в Совете законодателей при Федеральном собрании РФ.
На основании поправок в Лесной кодекс, которыми было введено понятие валежник, в краевой закон об использовании лесов будет введено это понятие и определен порядок его заготовки.
Помимо этого на сентябрьской сессии парламентарии рассмотрят изменения в законы «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае», «Об образовании в Приморском крае», «О здравоохранении в Приморском крае», «О государственной гражданской службе Приморского края», «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края», «О коренных малочисленных народах Российской Федерации, проживающих в Приморском крае», «О муниципальной службе в Приморском крае», «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», «Об Общественной палате Приморского края» и ряд других.