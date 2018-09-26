Депутаты Законодательного собрания Приморья встретились на очередном заседании

Так, на повестке дня поправки в краевой закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», закрепляющие возможность пользоваться действующими региональными льготами для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55. Также будет сохранена компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет, если они проживают в составе семьи, состоящей из совместно проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Ранее этой льготой могла воспользоваться только семьи, где оба супруга пенсионеры.