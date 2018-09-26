В Хабаровском крае нашли боевые гранаты

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 10 апреля 2018 года местный житель гулял по Комсомольску-на-Амуре, имея при себе готовую к взрыву гранату. Употребив спиртное, он решил вернуться домой. В такси на вопрос водителя о наличии денег в ответ продемонстрировал ему гранату. Водитель выбежал из автомобиля, вызвал полицию и до их приезда наблюдал за действиями пассажира с безопасного расстояния.