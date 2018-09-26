В Хабаровском крае нашли боевые гранаты

Posted 26 сентября 2018, 04:31
Published 26 сентября 2018, 04:31
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат обнаружены в селе Токи Ванинского района. Боеприпасы изъяты и переданы следователям.
Снаряды имеют множество коррозий и повреждений, что затруднит исследование и транспортировку для дальнейшего уничтожения.
РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 10 апреля 2018 года местный житель гулял по Комсомольску-на-Амуре, имея при себе готовую к взрыву гранату. Употребив спиртное, он решил вернуться домой. В такси на вопрос водителя о наличии денег в ответ продемонстрировал ему гранату. Водитель выбежал из автомобиля, вызвал полицию и до их приезда наблюдал за действиями пассажира с безопасного расстояния.
Позже мужчина рассказал, что в 2016 году выезжал в Николаевск-на-Амуре на сезонную путину. Во время одной из прогулок по городу в заброшенном здании он нашёл ручную осколочную наступательную гранату Ф-1 со взрывателем.