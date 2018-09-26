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Posted 26 сентября 2018, 04:31

Published 26 сентября 2018, 04:31

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

В Хабаровском крае нашли боевые гранаты

26 сентября 2018, 04:31
Сюжет
Оружие
Боевые гранаты и артиллерийские снаряды со взрывателями обнаружили пограничники в Хабаровском крае. Находка была спрятана в лесном массиве, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на transsibinfo.com

Три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат обнаружены в селе Токи Ванинского района. Боеприпасы изъяты и переданы следователям.

Снаряды имеют множество коррозий и повреждений, что затруднит исследование и транспортировку для дальнейшего уничтожения.

РИА «Восток-Медиа» сообщало, что 10 апреля 2018 года местный житель гулял по Комсомольску-на-Амуре, имея при себе готовую к взрыву гранату. Употребив спиртное, он решил вернуться домой. В такси на вопрос водителя о наличии денег в ответ продемонстрировал ему гранату. Водитель выбежал из автомобиля, вызвал полицию и до их приезда наблюдал за действиями пассажира с безопасного расстояния.

Позже мужчина рассказал, что в 2016 году выезжал в Николаевск-на-Амуре на сезонную путину. Во время одной из прогулок по городу в заброшенном здании он нашёл ручную осколочную наступательную гранату Ф-1 со взрывателем.

#Новости#Хабаровский край#Оружие#Регионы ДФО
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