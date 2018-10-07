Девушку выбросило из салона авто на трассу в Приморье

Дорожный инцидент разыгрался на Светланской, 155, буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. В сценарии этой истории еще только предстоит разобраться полицейским. По одной из версий, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с попутным авто и резко вывернув руль, врезался в здание. По другой – у транспортного средства попросту отказали тормоза. Получить комментарии у самого виновника происшествия, к сожалению, не удалось.