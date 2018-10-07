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Posted 7 октября 2018, 01:46

Published 7 октября 2018, 01:46

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Девушку выбросило из салона авто на трассу в Приморье

7 октября 2018, 01:46
Сюжет
ДТП
Накануне в районе комплекса «Фетисов арена» произошло серьёзное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». На участке дороги в числе «пострадавших» оказались два автомобиля.

По информации очевидцев, девушка, находящаяся за рулём Toyota Land Cruiser Prado не справилась с управлением, в результате чего автомобиль влетел в леера. После столкновения девушку выбросило из салона автомобиля прямо на трассу «под колёса» других транспортных средств.

Помимо этого у внедорожника в результате столкновения вырвало переднее колесо, которое полетело прямо в лобовое стекло мимо проезжающему Toyota Vitz.

Очевидцы также рассказали о том, что водитель Toyota Land Cruiser Prado находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую.

В обстоятельствах произошедшего ещё предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», поздним вечером 5 октября в приморской столице произошло ДТП с участием автобуса. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», транспортное средство, принадлежащее одному из супермаркетов, на всём ходу протаранило магазин на «Авангарде».

Дорожный инцидент разыгрался на Светланской, 155, буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. В сценарии этой истории еще только предстоит разобраться полицейским. По одной из версий, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с попутным авто и резко вывернув руль, врезался в здание. По другой – у транспортного средства попросту отказали тормоза. Получить комментарии у самого виновника происшествия, к сожалению, не удалось.

#Новости#Владивосток#ДТП
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