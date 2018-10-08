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Posted 8 октября 2018, 06:58

Published 8 октября 2018, 06:58

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Новый циклон принесёт в Приморье дождь со снегом

8 октября 2018, 06:58
Приморские синоптики предупредили жителей края о надвигающихся дождях, на перевалах вообще возможен дождь со снегом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», начало недели порадует жителей края хорошей погодой. На большей части края установилась солнечная погода, лишь местами на севере крае может пройти небольшой дождь.

Ранее специалисты предполагали, что к середине недели погода улучшится и дождей не будет. Однако синоптическая ситуация изменилась.

Утром в среду, 10 октября, с районов Кореи на северо-западную часть акватории Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться, вдоль побережья.

«В среду наиболее интенсивные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди распространятся на большую часть края. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом. Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели», - предупредили синоптики.

При этом ночной температурный режим будет равен +2… +8 градусам. В горных районах столбики термометров покажут около −5 градусов. Дневной температурный фон составит +5… +15 градусов.

Во Владивостоке в среду ожидается дождь, возможен сильный. В четверг его интенсивность пойдёт на убыль. Последний рабочий день недели пройдёт без осадков. Ночью столбики термометров смогут подняться максимум до +4… +7, днём +10… +13 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье резко похолодает, в некоторых районах до −6 градусов.

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