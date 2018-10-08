Новый циклон принесёт в Приморье дождь со снегом

Posted 8 октября 2018, 06:58
Published 8 октября 2018, 06:58
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По данным портала «Примпогода», начало недели порадует жителей края хорошей погодой. На большей части края установилась солнечная погода, лишь местами на севере крае может пройти небольшой дождь.
Ранее специалисты предполагали, что к середине недели погода улучшится и дождей не будет. Однако синоптическая ситуация изменилась.
Утром в среду, 10 октября, с районов Кореи на северо-западную часть акватории Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться, вдоль побережья.
«В среду наиболее интенсивные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди распространятся на большую часть края. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом. Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели», - предупредили синоптики.
При этом ночной температурный режим будет равен +2… +8 градусам. В горных районах столбики термометров покажут около −5 градусов. Дневной температурный фон составит +5… +15 градусов.
Во Владивостоке в среду ожидается дождь, возможен сильный. В четверг его интенсивность пойдёт на убыль. Последний рабочий день недели пройдёт без осадков. Ночью столбики термометров смогут подняться максимум до +4… +7, днём +10… +13 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье резко похолодает, в некоторых районах до −6 градусов.