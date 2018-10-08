Новый циклон принесёт в Приморье дождь со снегом

«В среду наиболее интенсивные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди распространятся на большую часть края. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом. Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели», - предупредили синоптики.