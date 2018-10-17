Хабаровск к зиме готов

– У нас есть график запуска, который формируется на десять дней. То есть в течение десяти дней отопление поступает на все жилые и социальные объекты. На сегодняшний день, (17 октября – Прим. ред.) отопление уже есть в 3483 жилых домах из 3575 – это 99 процентов. Кроме того, на всех 171 объектах здравоохранения и на 260 объектах образования. В них отопление подано в первую очередь.