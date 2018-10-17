Хабаровск к зиме готов

Posted 17 октября 2018, 05:38
Published 17 октября 2018, 05:38
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
– В городе официально стартовал отопительный сезон. Сколько объектов уже подключено?
– У нас есть график запуска, который формируется на десять дней. То есть в течение десяти дней отопление поступает на все жилые и социальные объекты. На сегодняшний день, (17 октября – Прим. ред.) отопление уже есть в 3483 жилых домах из 3575 – это 99 процентов. Кроме того, на всех 171 объектах здравоохранения и на 260 объектах образования. В них отопление подано в первую очередь.
– Когда цифры покажут стопроцентное значение?
– В жилых домах тепло будет постепенно появляться по 17-е число включительно. Наш город имеет определённую особенность – это и сложный рельеф местности и большая протяжённость тепловых сетей от источников тепловой энергии. У нас высокая степень централизации теплоснабжения от ТЭЦ. Почти 98 % всей тепловой энергии поставляется от городских ТЭЦ. На долю отопительных котельных приходится 2 % отпуска тепловой энергии. Если процесс запуска отопления ускорить – не исключены порывы и аварии, поэтому все происходит размеренно и степенно – за десять дней.
– Сколько сетей было отремонтировано за время подготовки к отопительному сезону?
– Если брать магистральные тепловые сети, которые принадлежат АО «Дальневосточная генерирующая компания» и находятся на обслуживании его структурного подразделения «Хабаровские тепловые сети», то у них в этом году был запланирован ремонт 10,6 километра трубопроводов. Сделали 10,8 километра.
Может быть, вы слышали, что в этом году один из подрядчиков, обязавшихся произвести реконструкцию тепловых сетей на вверенных им участках, сорвал сроки. Контракт с ним пришлось расторгнуть. Вместо него на работы по улицам Промышленной и Пионерской привлекли другие организации, занявших в конкурсе вторые места, скажем. Стоит заметить, что на данных объектах вёлся не капитальный ремонт ветхих коммуникаций для повышения надежности теплоснабжения, а реконструкция магистральных сетей с увеличением диаметра для дальнейшего подключения перспективных потребителей.
Что касается муниципальных (или внутриквартальных) тепловых сетей, то здесь был план 9,6 километра, но не трубопроводов, а именно тепловых сетей. Трубопровод – как бы одна линия, тепловые сети – две: подача туда и – обратно. Поэтому 9,6 нужно на два умножить. Таким образом, получается 19,2 километра трубопровода по плану. По факту выполнили 20,5 километра. Поскольку внутриквартальные сети – муниципальное имущество, то мы можем им помогать и на увеличение объёма ремонтных работ из городского бюджета выделили субсидий на 26,4 миллиона рублей.
– Быть может, некоторые до сих пор задаются вопросом: «Зачем после каждого отопительного сезона начинается этот ремонт, и перекапывают улицы...»? Можете объяснить простым языком, зачем это происходит?
– У трубопровода есть срок службы. Составляет он в среднем 20 лет. Труба постоянно испытывает давление, может претерпеть температурные деформации, одним словом – изнашивается. Вот есть у нас, грубо говоря, протяжённость тепловых сетей порядка 200 километров магистральных трубопроводов, делим их на двадцать лет, и получаем 10 километров трубопроводов, которые необходимо менять за год.
– Как определяют, какой участок трубопровода нуждается в замене?
– Для этого проводят диагностику: замеряют толщину стенки, бывает, вырезают кусок трубы, смотрят на предмет чего-либо.
– А появляются ли какие-то новые технологии, способные увеличить долговечность труб?
– Там, где высока интенсивность грунтовых вод, например, применяются предизолированные трубы. Они покрыты пенополиуретановой оболочкой для герметичности, чтобы коррозия её не съедала.
– Случались ли порывы на теплотрассах, как их устраняли?
– По правилам технической эксплуатации все тепловые сети дважды в год – после отопительного сезона и, непосредственно, перед ним – должны проходить испытания на прочность и плотность – опрессовку, проще говоря. В трубы подаётся давление в 1,25 раз больше рабочего. Там, где есть слабые места, случаются порывы. Их оперативно устраняют теплоснабжающие организации.
– То есть это случается лишь во время гидравлических испытаний?
– В основном да, но бывают порывы и в течение отопительного периода. Их также оперативно устраняют теплоснабжающие организации.
– Если не считать тот случай, когда подрядчик не справился с обязанностями, еще были какие-то инциденты во время подготовки к отопительному сезону?
– Да нет, кроме этого – ничего серьезного. А претензии к нему были и раньше. Работает нерасторопно, квалификация рабочих страдает. Вот, переоценил свои силы в этот раз.
– Есть ли разница с подготовкой к отопительному сезону прошлого года?
–Теплосети, принадлежащие АО «ДГК», ремонтируют подрядчики, которые привлекаются на конкурсной основе. Есть и 44-ый федеральный закон, которым они руководствуются. Объявляется конкурс, заявляются подрядчики, и кто предложит лучшие условия или цену пониже, с тем заключают договор. А муниципальные теплосети последние два года, учитывая объём работ, справляются лишь своими силами, никого на подряд не берут.
Так вот, прошлый год оказался осложнён тем, что торги по выбору подрядных организаций для ремонта магистральных теплосетей, которые проводит ПАО «РусГидро», затянулись. Контракты заключили поздно, и работы начались только в июле месяце. Кое-как к 3 октября 2017 года они успели всё закончить, и то, лишь за счёт усиления ремонтных бригад в августе и сентябре.
– Есть ли какие-то сложности, связанные с ремонтом, присущие именно Хабаровску? В чем они выражаются?
– Например, в центре города магистральные сети у нас проложены, как правило, прямо под улицами. Приходится ломать асфальт, «вскрывать» улицу, потом снова облагораживать. Проезда по ней в это время нет, разумеется. Это весьма затратно.
– С чем это связано?
– Вот такая в центре Хабаровска плотность застройки, что поделаешь. Опять же, помимо стесненных условий, рядом с трубами могут пролегать какие-нибудь кабели и другие коммуникации, которые зачастую грубо отмечены на картах, либо вообще не отмечены. Начинают копать – рвут их.
– На Ваш взгляд, обслуживание системы теплоснабжения отлажено? Может быть, что-то стоит изменить?
– Да нет, за последние годы достаточно много было сделано. «Замерзающих» домов практически не осталось, сравнивая с прошлым. На каждых предприятиях весь отопительный сезон действуют так называемые «режимные группы», которые при возникновении инцидентов – перепада давления, например, – выезжают и разбираются. Серьёзных проблем нет.
– Чем обусловлен рост тарифов на тепловую энергию и горячую воду?
– В первую очередь, это связано с ростом цен на топливо – газ и уголь. В декабре прошлого года, кстати, уголь ощутимо поднялся в цене. Угледобывающие предприятия подняли отпускную цену на разрезе, железнодорожный тариф подняли – цена подскочила. Газ у нас подается с Сахалина. Но, в отличие от западной части России, у нас договор на поставку газа заключён с «Эксон Нефтегаз Лимитед» (Exxon Neftegas Limited), американской компанией, и расчёты по договору идут в долларах. Соответственно, курс доллара влияет на цену на газ для нас. Поэтому топливная составляющая в коммунальном тарифе – превалирующая, она достигает порядка 50–60 процентов.
Во вторую очередь, это зарплаты. Однако сейчас с этим всё стабильно. Либо ремонт оборудования, приобретение каких-то материалов.
У нас есть регулятор в лице комитета по ценам и тарифам, над которым есть федеральная служба по тарифам (ФСТ России), которые задают предельный индекс роста: 3 %, 4 %.
– Подытоживая нашу беседу... Хабаровск готов к грядущей зиме?
– Готов. Созданы аварийные ремонтные бригады, запас материалов есть. Случись аварийная ситуация – все готовы к её оперативному устранению.
автор - Никитослав Виленский