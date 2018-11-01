Владивосток отличился: самые большие и очень дорогие квартиры в городе

Тройку лидеров замыкает квартира, расположенная в районе 4-ой улицы в санаторно-курортной зоне Владивостока. Он представляет собой двухуровневый пентхаус, выполненный в современном стиле. В качестве «бонуса» покупателям предоставляется открытая терраса площадью более 50 квадратов. Цена установлена на уровне 39,9 миллиона рублей, однако площадь такой квартиры на 6 квадратных метров меньше, чем у предыдущего лота.