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Posted 1 ноября 2018, 01:37

Published 1 ноября 2018, 01:37

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Владивосток отличился: самые большие и очень дорогие квартиры в городе

1 ноября 2018, 01:37
Сюжет
Квартира
Приморская столица вошла в топ-5 самых больших по площади квартир. Владивосток занял третье место, уступив республике Саха (Якутия) и Хабаровскому краю. Такие данные озвучили сотрудники базы недвижимости ЦИАН, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В данном рейтинге краевой центр также «разделили» на районы, где можно приобрести сверхбольшие квартиры площадью более 200 квадратных метров. Тройку лидеров возглавил жилой комплекс «Орлиное гнездо», где в среднем жилое помещение с площадью до 290 квадратных метров можно приобрести за 60 миллионов рублей.

На улице Верхнепортовая во Владивостоке квартиру площадью 224 квадратных метров приморцы и другие россияне могут купить за 30,93 миллиона рублей. Лот продаётся с отделкой в современном стиле. Из окон открываются виды на бухту Золотой Рог и Амурский залив.

Тройку лидеров замыкает квартира, расположенная в районе 4-ой улицы в санаторно-курортной зоне Владивостока. Он представляет собой двухуровневый пентхаус, выполненный в современном стиле. В качестве «бонуса» покупателям предоставляется открытая терраса площадью более 50 квадратов. Цена установлена на уровне 39,9 миллиона рублей, однако площадь такой квартиры на 6 квадратных метров меньше, чем у предыдущего лота.

Специалисты не нашли во Владивостоке квартиры свыше 300 квадратных метров. Такие расположены в субъектах, ставших лидерами данного рейтинга, а именно в республике Саха (Якутия), где максимальная площадь – 315 квадратных метров, и в Хабаровском крае – 307 квадратных метров.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке резко подорожала аренда квартир в августе в преддверии проведения Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября текущего года.

Специалисты отмечали, что средняя стоимость аренды квартиры в сутки в дни ВЭФ составляла 32 400 рублей, в то время как на проживание в начале сентября средняя стоимость составляла 5 800 рублей в сутки.

#Новости#Общество#Владивосток#Квартира
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