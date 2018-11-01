Владивосток отличился: самые большие и очень дорогие квартиры в городе

Posted 1 ноября 2018, 01:37
Published 1 ноября 2018, 01:37
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
В данном рейтинге краевой центр также «разделили» на районы, где можно приобрести сверхбольшие квартиры площадью более 200 квадратных метров. Тройку лидеров возглавил жилой комплекс «Орлиное гнездо», где в среднем жилое помещение с площадью до 290 квадратных метров можно приобрести за 60 миллионов рублей.
На улице Верхнепортовая во Владивостоке квартиру площадью 224 квадратных метров приморцы и другие россияне могут купить за 30,93 миллиона рублей. Лот продаётся с отделкой в современном стиле. Из окон открываются виды на бухту Золотой Рог и Амурский залив.
Тройку лидеров замыкает квартира, расположенная в районе 4-ой улицы в санаторно-курортной зоне Владивостока. Он представляет собой двухуровневый пентхаус, выполненный в современном стиле. В качестве «бонуса» покупателям предоставляется открытая терраса площадью более 50 квадратов. Цена установлена на уровне 39,9 миллиона рублей, однако площадь такой квартиры на 6 квадратных метров меньше, чем у предыдущего лота.
Специалисты не нашли во Владивостоке квартиры свыше 300 квадратных метров. Такие расположены в субъектах, ставших лидерами данного рейтинга, а именно в республике Саха (Якутия), где максимальная площадь – 315 квадратных метров, и в Хабаровском крае – 307 квадратных метров.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке резко подорожала аренда квартир в августе в преддверии проведения Восточного экономического форума с 11 по 13 сентября текущего года.
Специалисты отмечали, что средняя стоимость аренды квартиры в сутки в дни ВЭФ составляла 32 400 рублей, в то время как на проживание в начале сентября средняя стоимость составляла 5 800 рублей в сутки.