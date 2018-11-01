Выстрелы и танцы на полицейской машине: что произошло ночью во Владивостоке

Инцидент произошёл в микрорайоне Снеговая Падь. Водитель микроавтобуса марки Mazda Bongo протаранил предшествующий ему автомобиль марки Toyota Gaia. Сам виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, рулевой микроавтобуса находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Кроме того, даже тот факт, что мужчина находится за рулём, не заставил его прекратить распитие горячительного напитка: одной рукой он держался за «баранку», во второй же находилась бутылка крепкого пива.