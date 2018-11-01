Выстрелы и танцы на полицейской машине: что произошло ночью во Владивостоке

Posted 1 ноября 2018, 03:39
Published 1 ноября 2018, 03:39
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Сотрудники бара рассказали, что один из посетителей во время отдыха вёл себя вызывающе, мешал отдыхать другим. При этом дебошир решил после себя оставить «след». Так, находясь в помещении, мужчина облил некоторых посетителей бара алкогольными напитками.
Сотрудники вневедомственной охраны вывели нарушителя порядка из помещения бара. Однако правонарушения на этом не закончились. Вместе с ним на улицу вышли несколько его знакомых, которые пытались спровоцировать охранников на «серьёзный» разговор. Один из них даже повредил служебный автомобиль – он залез на машину и начал танцевать.
Приморцы старались всячески поддержать нарушителей. Многие из них снимали происходящее на камеру своего смартфона, а кто-то подсказывал дебоширам, куда «лучше отбежать или лучше ударить».
К слову, видеоматериалы с «разборок» возле бара в центре Владивостока уже разместили в социальных сетях.
При задержании молодые люди оказали сопротивление стражам порядка, в результате чего сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены произвести несколько выстрелов в воздух.
Все правонарушители задержаны и отправлены в отдел полиции Фрунзенского района Владивостока.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», пьяный автомобилист устроил ДТП на одной из улиц Владивостока.
Инцидент произошёл в микрорайоне Снеговая Падь. Водитель микроавтобуса марки Mazda Bongo протаранил предшествующий ему автомобиль марки Toyota Gaia. Сам виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, рулевой микроавтобуса находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Кроме того, даже тот факт, что мужчина находится за рулём, не заставил его прекратить распитие горячительного напитка: одной рукой он держался за «баранку», во второй же находилась бутылка крепкого пива.