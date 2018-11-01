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Posted 1 ноября 2018, 03:39

Published 1 ноября 2018, 03:39

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Выстрелы и танцы на полицейской машине: что произошло ночью во Владивостоке

1 ноября 2018, 03:39
Сюжет
Происшествие
Сотрудники межведомственной охраны Росгвардии утихомирили дебошира в одном из баров Владивостоке утром в четверг, 1 ноября. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники бара рассказали, что один из посетителей во время отдыха вёл себя вызывающе, мешал отдыхать другим. При этом дебошир решил после себя оставить «след». Так, находясь в помещении, мужчина облил некоторых посетителей бара алкогольными напитками.

Сотрудники вневедомственной охраны вывели нарушителя порядка из помещения бара. Однако правонарушения на этом не закончились. Вместе с ним на улицу вышли несколько его знакомых, которые пытались спровоцировать охранников на «серьёзный» разговор. Один из них даже повредил служебный автомобиль – он залез на машину и начал танцевать.

Приморцы старались всячески поддержать нарушителей. Многие из них снимали происходящее на камеру своего смартфона, а кто-то подсказывал дебоширам, куда «лучше отбежать или лучше ударить».

К слову, видеоматериалы с «разборок» возле бара в центре Владивостока уже разместили в социальных сетях.

При задержании молодые люди оказали сопротивление стражам порядка, в результате чего сотрудники вневедомственной охраны были вынуждены произвести несколько выстрелов в воздух.

Все правонарушители задержаны и отправлены в отдел полиции Фрунзенского района Владивостока.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», пьяный автомобилист устроил ДТП на одной из улиц Владивостока.

Инцидент произошёл в микрорайоне Снеговая Падь. Водитель микроавтобуса марки Mazda Bongo протаранил предшествующий ему автомобиль марки Toyota Gaia. Сам виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия. По словам очевидцев, рулевой микроавтобуса находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Кроме того, даже тот факт, что мужчина находится за рулём, не заставил его прекратить распитие горячительного напитка: одной рукой он держался за «баранку», во второй же находилась бутылка крепкого пива.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Алкоголь#Драка
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