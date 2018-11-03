Коммунисты выдвинули своего кандидата в губернаторы Приморья

Posted 3 ноября 2018, 11:14
Published 3 ноября 2018, 11:14
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Приморское краевое отделение партии "Коммунисты России" в субботу выдвинуло лидера партии Максима Сурайкина кандидатом в губернаторы региона, повторные выборы которого состоятся в декабре.
«На партийной конференции единогласно поддержали кандидатуру Максима Сурайкина», - сообщил первый секретарь Приморского краевого отделения партии Виталий Либанов.
Отметим, КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморские коммунисты собрали конференцию, по итогам которой стало известно, что партия не будет выдвигать кандидата на будущих губернаторских выборах
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.