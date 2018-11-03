Коммунисты выдвинули своего кандидата в губернаторы Приморья

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.