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Posted 3 ноября 2018, 11:14

Published 3 ноября 2018, 11:14

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Коммунисты выдвинули своего кандидата в губернаторы Приморья

3 ноября 2018, 11:14
Приморское отделение «Коммунистов России» выдвинуло в кандидаты на пост приморского губернатора кандидата, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Интерфакс. Повторные выборы пройдут в декабре.

Приморское краевое отделение партии "Коммунисты России" в субботу выдвинуло лидера партии Максима Сурайкина кандидатом в губернаторы региона, повторные выборы которого состоятся в декабре.

«На партийной конференции единогласно поддержали кандидатуру Максима Сурайкина», - сообщил первый секретарь Приморского краевого отделения партии Виталий Либанов.

Отметим, КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что приморские коммунисты собрали конференцию, по итогам которой стало известно, что партия не будет выдвигать кандидата на будущих губернаторских выборах

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли два тура выборов губернатора. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.

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