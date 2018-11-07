ФАС выступает против дешёвой рыбы для приморцев

Сегодня же президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил позицию возглавляемой им организации по этому вопросу. По его словам, обращение ВАРПЭ в ФАС является не жалобой или сообщением о правонарушении, а предусмотренной законом процедурой. По словам Зверева, анитмонопольные органы могут усмотреть в участии в этом проекте отраслевой общественной организации нарушение законодательства, хотя сам он нарушений тут не видит.