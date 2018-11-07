ФАС выступает против дешёвой рыбы для приморцев

Posted 7 ноября 2018, 09:54
Published 7 ноября 2018, 09:54
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
ФАС не довольна инициативой Олега Кожемяко о предоставлении приморцам доступных цен на рыбу. Ведомство отмечает, что в их распоряжении имеются материалы согласно которым администрация Приморского края, предложила «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.
Как сообщается в пресс-релизе ФАС, в письме администрации основанием подобной инициативы указано предложение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о согласовании отпускной цены рыбопромышленными предприятиями.
Ведомство сообщило, что если в действиях администрации Приморья найдутся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России возбудит дело.
Отметим, что врио губернатора Приморья сдержал своё слово и действительно опустил цены на рыбу. Приморцы уже на этих выходных могли увидеть, что цена на некоторые виды рыб в приморских торговых сетях опустилась до очень низкого значения.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», производители рыбной продукции, торговые сети и приморские порты подписали трёхстороннее соглашение о снижении цены. Инициатором этого сотрудничества выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.
Три дальневосточных торговых сети, три крупных рыбных перевалочных порта совместно с ассоциацией рыбохозяйств Приморского края и 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих компаний заключили соглашение, в рамках которого для покупателей самых крупных и популярных торговых сетей снизится розничная цена на самые популярные виды замороженной рыбы. Снижение цены на отдельные категории товаров составит от 15 до 30 %. Данное соглашение будет бессрочным.
Сегодня же президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил позицию возглавляемой им организации по этому вопросу. По его словам, обращение ВАРПЭ в ФАС является не жалобой или сообщением о правонарушении, а предусмотренной законом процедурой. По словам Зверева, анитмонопольные органы могут усмотреть в участии в этом проекте отраслевой общественной организации нарушение законодательства, хотя сам он нарушений тут не видит.
«ВАРПЭ поддерживает инициативу врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о снижении цен и не считает её нарушением. Однако для проведения необходимой работы с предприятиями нам необходимо получить официальное разрешение ФАС и согласовать проект предлагаемого к подписанию соглашения с ФАС. ВАРПЭ готова помогать всем руководителям региональных органов власти добиваться того, чтобы рыба стала по-настоящему доступной для людей», - подчеркнул он.