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Posted 8 ноября 2018, 11:36

Published 8 ноября 2018, 11:36

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Митрополит Приморский отметил три юбилея - свой, края и епархии

8 ноября 2018, 11:36
Сюжет
РПЦ
Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко стал гостем торжественного собрания в честь 80-летия митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, пишет РИА «Восток-Медиа».

Поздравить митрополита с юбилеем в театр имени Горького пришли представители власти, общественники, священнослужители и паства. Митрополит отметил, что празднует юбилей одновременно с родным ему Приморьем.

«80 лет назад образован наш край с его структурами. Это прекрасный возраст! Если перевернуть цифру 8, получится знак бесконечности», — отметил он.

Олег Кожемяко поблагодарил владыку за многолетнюю работу и непростой жизненный и духовный путь, на который Вениамину достало сил.

«Ваше служение началось после 70-летнего противостояния церкви и власти. Народу требовались духовные идеалы, была потребность в отеческом совете. Именно вы прикладывали все силы и старания, и люди обрели веру, начали строить церкви и приходы. За эти годы появилось более 190 приходов, еще 50 в стадии строительства», — подчеркнул глава.

За вклад в развитие края врио губернатора вручил митрополиту знак «Почетный гражданин Приморского края». Также Вениамину преподнесли высшую награду Русской православной церкви — орден митрополита Московского и всея Руси Алексия.

Отметим, 8 ноября юбилей празднует и Владивостокская епархия — 120-летие. Утром в честь этого события состоялась литургия, на которой с приморцами молился и врио губернатора.

#Новости#Общество#Русская Православная Церковь (РПЦ)#Олег Кожемяко#РПЦ
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