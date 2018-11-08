Митрополит Приморский отметил три юбилея - свой, края и епархии

Posted 8 ноября 2018, 11:36
Published 8 ноября 2018, 11:36
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Поздравить митрополита с юбилеем в театр имени Горького пришли представители власти, общественники, священнослужители и паства. Митрополит отметил, что празднует юбилей одновременно с родным ему Приморьем.
«80 лет назад образован наш край с его структурами. Это прекрасный возраст! Если перевернуть цифру 8, получится знак бесконечности», — отметил он.
Олег Кожемяко поблагодарил владыку за многолетнюю работу и непростой жизненный и духовный путь, на который Вениамину достало сил.
«Ваше служение началось после 70-летнего противостояния церкви и власти. Народу требовались духовные идеалы, была потребность в отеческом совете. Именно вы прикладывали все силы и старания, и люди обрели веру, начали строить церкви и приходы. За эти годы появилось более 190 приходов, еще 50 в стадии строительства», — подчеркнул глава.
За вклад в развитие края врио губернатора вручил митрополиту знак «Почетный гражданин Приморского края». Также Вениамину преподнесли высшую награду Русской православной церкви — орден митрополита Московского и всея Руси Алексия.
Отметим, 8 ноября юбилей празднует и Владивостокская епархия — 120-летие. Утром в честь этого события состоялась литургия, на которой с приморцами молился и врио губернатора.