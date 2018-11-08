Митрополит Приморский отметил три юбилея - свой, края и епархии

«Ваше служение началось после 70-летнего противостояния церкви и власти. Народу требовались духовные идеалы, была потребность в отеческом совете. Именно вы прикладывали все силы и старания, и люди обрели веру, начали строить церкви и приходы. За эти годы появилось более 190 приходов, еще 50 в стадии строительства», — подчеркнул глава.