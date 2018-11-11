В 2019 году в Приморье приведут в порядок мост в Смоляниново

Posted 11 ноября 2018, 05:49
Published 11 ноября 2018, 05:49
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Мост через реку Лобога в районе посёлка Смоляниново начнут строить в 2019 году. Эта конструкция – одна из самых сложных на сегодняшний день в Приморье. Уже более года назад переправа признана аварийной, и теперь автомобилисты ездят по отсыпанному объезду. Однако во время сильных дождей временный переезд не выдерживает натиска непогоды, и движение на трассе Владивосток – Находка прерывается.
Первый «потоп» произошёл ещё в среду, 15 августа. Все рейсовые автобусы разворачивались перед переездом и ехали в обход – через Партизанск. Самые смелые попытались преодолеть образовавшееся озеро, однако далеко не у всех попытки завершались успехом. Спустя два дня дорогу снова открыли, но, как оказалось, всего лишь до второго тайфуна. В третий раз затопило проезд в районе посёлка Смоляниново в сентябре. В конце октября переезд перетерпел четвёртый потоп – из-за сильных дождей уровень воды в реке Лобога поднялся, поэтому участок трассы, соединяющий Владивосток с Находкой, снова оказался размыт.
Врио губернатора Олег Кожемяко в субботу, 10 ноября, побывал на встрече с жителями Шкотовского района, которые пожаловались ему на аварийное состояние дороги в целом. Помимо этого, глава региона лично осмотрел конструкцию. По его словам, в бюджете на 2019 год предусмотрены средства на строительство нового сооружения через Лобогу, в данный момент проект уже готов, ожидается выход положительной экспертизы. При этом предполагается возведение и временного мостового перехода.
Данная дорога очень важна для Приморья, поэтому движение здесь должно быть бесперебойным. «Примавтодор» в ближайшее время должен подготовить план, который позволит в течение нескольких дней полноценно наладить временный объезд, а департамент транспорта и дорожного хозяйства должен как можно быстрее провести конкурсные процедуры на строительство нового и временного мостов, выбрав добросовестного и компетентного подрядчика.