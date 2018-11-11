В 2019 году в Приморье приведут в порядок мост в Смоляниново

Первый «потоп» произошёл ещё в среду, 15 августа. Все рейсовые автобусы разворачивались перед переездом и ехали в обход – через Партизанск. Самые смелые попытались преодолеть образовавшееся озеро, однако далеко не у всех попытки завершались успехом. Спустя два дня дорогу снова открыли, но, как оказалось, всего лишь до второго тайфуна. В третий раз затопило проезд в районе посёлка Смоляниново в сентябре. В конце октября переезд перетерпел четвёртый потоп – из-за сильных дождей уровень воды в реке Лобога поднялся, поэтому участок трассы, соединяющий Владивосток с Находкой, снова оказался размыт.