Социологические опросы показывают лидерство Олега Кожемяко

Posted 13 ноября 2018, 00:58
Published 13 ноября 2018, 00:58
Modified 17 февраля, 19:07
Updated 17 февраля, 19:07
Консалтинговый центр «Эксперт Групп» в начале ноября провёл социологическое исследование по тему предвыборной ситуации в Приморском крае. Опрос проводился для изучения текущих позиций основных кандидатов в губернаторы региона, информирования населения о повторных выборах 16 декабря, а также оценки социального самочувствия со стороны жителей.
Так, по словам представителей «Эксперт Групп» наибольшей известностью из выдвинутых на момент проведения исследования 18 кандидатов, обладали три всего кандидата. Лидером по данному показателю является глава региона Олег Кожемяко (81 %), с небольшим отрывом идёт депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко (73 %) и замыкает тройку депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Андрейченко (34 %).
«В данном случае интересны два момента. Во-первых, развёрнутая информационная кампания в поддержку Олега Кожемяко дала свои результаты и позволила достичь высокой узнаваемости менее чем за два месяца. Во-вторых, участие «красного губернатора» сентябрьских выборах принесли ему колоссальные бонусы в виде узнаваемости на региональном уровне. Фактически на сегодняшний день он более популярен чем любой из представителей коммунистической партии в Приморье», - отмечает директор Консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко.
Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, рейтинги поддержки у кандидатов несколько иные и итоговые показатели поддержки населения будут зависеть от того, как будет выглядеть финальный пул кандидатов после регистрации. В этой связи авторы исследования тестировали разные варианты списков кандидатов. В зависимости от них рейтинг Олега Кожемяко колеблется от 38 до 43 процентов от всех. При этом процент допустимого голосования за Кожемяко - 57%. Что касается рейтинга Андрея Ищенко, то в зависимости от вариантов он колеблется от 20 до 23%.
«Для нас было важно провести исследование именно в моменте выдвижения Кожемяко и Ищенко для фиксации динамики рейтингов этих кандидатов. Дело в том, что в начале октября мы проводили аналогичные опросы по ситуации в Приморье, так вот тогда ситуация была иная. После назначения врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко его рейтинг составлял 25-26 %, тогда как у Ищенко он был 41 %. Однако у «красного губернатора» уже на тот момент отмечалась отрицательная динамика, в сравнении с сентябрьскими показателями что, на наш взгляд, было связано со снижением уровня протеста после 16 сентября», - говорит руководитель «Эксперт Групп».
При этом Павел Наливайко отмечает, что такие показатели могут стать более-менее внятным объяснением реальной причины отказа КПРФ выдвигать своего кандидата на выборы.
«КПРФ также проводит свои опросы и не хуже своих оппонентов владеет информацией о сдвигах в общественных настроениях. Не исключаю, что партия могла принять решение не выдвигать Ищенко ввиду отсутствия для его победы реальных оснований, которые подтверждались социологией. Конечно, об этом в открытую никто не скажет, но тем не менее учитывая итоги ноябрьских опросов, это позволяет сделать вывод о истинных причинах подобного решения», - говорит эксперт.
Комментируя данные закрытых социологических опросов, опубликованных недавно в РБК, эксперт отмечает, что это коррелируется с результатами их исследования.
«Сейчас рейтинг Олега Кожемяко растёт соизмеримо его активности в регионе. Ранее динамика была не столь высокой, учитывая то, что команда Кожемяко работала на повышение его узнаваемости. В такой период население, как правило, не обращает внимание на дела, а лишь знакомится с персоной политика. Теперь же произошёл накопительный эффект, который в перспективе позволит усиливать поддержку со стороны населения ускоренным темпом. Однако, нужно понимать, что впереди ещё больше месяца и активная агитационная кампания, поэтому всё может измениться. Но, пока, мы констатируем положительную динамику рейтинга Олега Кожемяко», - говорит Наливайко.
С ним соглашается политолог Сергей Гребенюк, который говорит о том, что в ближайший месяц многое будет зависеть и от штаба Олега Кожемяко, итогового пула кандидатов в губернаторы и социально-экономической ситуации в регионе.
«Многое может оказать влияние на итоговый результат, поэтому говорить однозначно о победителе пока не приходится. Ведь нужно понимать, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень протеста, природа которого до конца не изучена, - резюмирует Гребенюк. Кроме того, по его словам, короткое временное плечо кампании повышает значение любого шага штабов кандидатов. Любое тактическое решение может повлиять на результат, в случае допущений любой ошибки отыграть всё и оправиться от неё будет уже невозможно», - отмечает политолог.
Политический консультант Пётр Ханас также отмечает нестабильность региональной повестки, которая сейчас обусловлена попытками несистемной оппозиции вновь разогнать протест.
«В ситуации, когда рейтинг Олега Кожемяко растет день ото дня, люди видят, что врио губернатора эффективно работает, и есть реальные результаты его деятельности, поставлена задача делать разного рода оголтелые вбросы. Вспомните недавнюю историю с попыткой изрезать баннер около штаба Кожемяко. Думаю, это только начало. Мы должны быть готовы, что дальше будет хуже. Я убежден, что в Приморье некие силы хотят воплотить в жизнь второй Майдан», - подчёркивает эксперт.