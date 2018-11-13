Социологические опросы показывают лидерство Олега Кожемяко

«Для нас было важно провести исследование именно в моменте выдвижения Кожемяко и Ищенко для фиксации динамики рейтингов этих кандидатов. Дело в том, что в начале октября мы проводили аналогичные опросы по ситуации в Приморье, так вот тогда ситуация была иная. После назначения врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко его рейтинг составлял 25-26 %, тогда как у Ищенко он был 41 %. Однако у «красного губернатора» уже на тот момент отмечалась отрицательная динамика, в сравнении с сентябрьскими показателями что, на наш взгляд, было связано со снижением уровня протеста после 16 сентября», - говорит руководитель «Эксперт Групп».