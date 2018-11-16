КГУП «Примтеплоэнерго» и ПАО «ДЭК» обеспечат стабильный отопительный сезон

Posted 16 ноября 2018, 07:33
Published 16 ноября 2018, 07:33
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
После вмешательства врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в четверг, 15 ноября, КГУП «Примтеплоэнерго» произвело оплату потребленной электроэнергии в объеме 90 миллионов рублей. Тем самым предприятие вошло в согласованный ранее график по обязательствам октября. ПАО «ДЭК» подтвердило, что не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты теплоснабжающего предприятия бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать.
Справка:
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») - образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.
РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.