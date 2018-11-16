КГУП «Примтеплоэнерго» и ПАО «ДЭК» обеспечат стабильный отопительный сезон

После вмешательства врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в четверг, 15 ноября, КГУП «Примтеплоэнерго» произвело оплату потребленной электроэнергии в объеме 90 миллионов рублей. Тем самым предприятие вошло в согласованный ранее график по обязательствам октября. ПАО «ДЭК» подтвердило, что не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты теплоснабжающего предприятия бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать.