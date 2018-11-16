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Posted 16 ноября 2018, 07:33

Published 16 ноября 2018, 07:33

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

КГУП «Примтеплоэнерго» и ПАО «ДЭК» обеспечат стабильный отопительный сезон

16 ноября 2018, 07:33
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Отопление
Краевое теплоснабжающее предприятие «Примтеплоэнерго» и Дальневосточная энергетическая компания достигли договорённости и урегулировали проблему неплатежей. Об этом руководители энергетических компаний заявили в пятницу, 16 ноября, на совместной пресс-конференции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

После вмешательства врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко в четверг, 15 ноября, КГУП «Примтеплоэнерго» произвело оплату потребленной электроэнергии в объеме 90 миллионов рублей. Тем самым предприятие вошло в согласованный ранее график по обязательствам октября. ПАО «ДЭК» подтвердило, что не намерено вводить ограничения поставок электроэнергии в отношении «Примтеплоэнерго», все объекты теплоснабжающего предприятия бесперебойно снабжаются электроэнергией. До конца года будет составлен график платежей за текущее потребление, который «Примтеплоэнерго» планирует выдерживать.

Справка:

Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в группу «РусГидро») - образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт.

#Новости#Общество#Отопление#Русгидро
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