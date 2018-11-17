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Posted 17 ноября 2018, 05:46

Published 17 ноября 2018, 05:46

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Первую новогоднюю ёлку устанавливают во Владивостоке

17 ноября 2018, 05:46
Между домами №9 и 19 по улице Анны Щетининой в микрорайоне Снеговая падь начали монтировать первую новогоднюю ель. До первого декабря текущего года в краевом центре планируют установить ещё 10 символов Нового года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили, что до первого декабря текущего года новогодние ёлки также появятся на аллее имени Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова.

К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место. Теперь зелёную «красавицу» разместят в районе дома № 14 на улице Бассейной.

Работы по установке ели на центральной площади Владивостока начнутся в ближайшие дни.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», празднование Нового года во Владивостоке развернётся на двух площадках – на центральной площади города и набережной Спортивной гавани. На площади будет работать новогодняя ярмарка, а зимний городок построят на Спортивной набережной.

#Новости#Общество#Владивосток#Новогодняя ёлка
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