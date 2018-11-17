Первую новогоднюю ёлку устанавливают во Владивостоке

Posted 17 ноября 2018, 05:46
Published 17 ноября 2018, 05:46
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В пресс-службе администрации Владивостока пояснили, что до первого декабря текущего года новогодние ёлки также появятся на аллее имени Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова.
К слову, на Попове в этом году для установки елочной конструкции было выбрано новое место. Теперь зелёную «красавицу» разместят в районе дома № 14 на улице Бассейной.
Работы по установке ели на центральной площади Владивостока начнутся в ближайшие дни.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», празднование Нового года во Владивостоке развернётся на двух площадках – на центральной площади города и набережной Спортивной гавани. На площади будет работать новогодняя ярмарка, а зимний городок построят на Спортивной набережной.