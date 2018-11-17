Первую новогоднюю ёлку устанавливают во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока пояснили, что до первого декабря текущего года новогодние ёлки также появятся на аллее имени Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое, а также на острове Попова.