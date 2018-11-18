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Posted 18 ноября 2018, 00:45

Published 18 ноября 2018, 00:45

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Полетели щепки: в Приморье уволили главу краевого лесничества

18 ноября 2018, 00:45
Глава Приморья Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности директора приморского лесничества. Так Дмитрия Семикина наказали за провал в обеспечении населения дровами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным администрации региона, большое количество жалоб на систему обеспечения дровами прозвучали от жителей Чугуевского района. Так, например, по словам местного жителя Олега Баглая, дрова продают по завышенным ценам, а иногда привозят нераспиленные бревна.

«У нас много стариков, сами распилить бревна они не могут, приходится нанимать людей. Помимо этого, нам не дают квитанции, поэтому компенсацию за дрова мы получить не можем», – рассказал приморец.

В итоге врио губернатора Приморья Олег Кожемяко уволил руководителя краевого учреждения «Приморское лесничество» Дмитрия Семикина. В понедельник, 19 ноября, выйдет соответствующий приказ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пролом году сложной ситуацией с дровами в Приморье даже заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники ведомства в декабре 2017 года начали проверку по информации о том, что жители Лазовского района испытывают затруднения при получении разрешения на заготовку дров.

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