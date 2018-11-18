Полетели щепки: в Приморье уволили главу краевого лесничества

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в пролом году сложной ситуацией с дровами в Приморье даже заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники ведомства в декабре 2017 года начали проверку по информации о том, что жители Лазовского района испытывают затруднения при получении разрешения на заготовку дров.