Выставка выдающегося приморского художника пройдёт во Владивостоке

«Пейзажное творчество художника отмечается следующей особенностью. Тематически оно распадается на две равные половины. Сначала он отдался с полной выкладкой общению с Дальним Востоком в первые двадцать лет творчества, а затем он сменил курс своих поездок на прямо противоположный. Последовали многомесячные выезды по городам средней полосы России, по Беломорскому Северу, на Соловки. Большаков относится к числу дальневосточных художников, которых называют классиками на все времена», - рассказывают искусствоведы.