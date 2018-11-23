Выставка выдающегося приморского художника пройдёт во Владивостоке

Posted 23 ноября 2018, 10:04
Published 23 ноября 2018, 10:04
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
По информации сайта приморского отделения Союза художников России, стаж в искусстве Николая Большакова более пятидесяти лет, что делает художника исторически интересной и значимой фигурой. В течение своей творческой деятельности мастеру довелось творить в двух разных исторических эпохах - в советской и постсоветской.
Большую часть своей художественной деятельности Большаков связал с Приморским краем.
«Пейзажное творчество художника отмечается следующей особенностью. Тематически оно распадается на две равные половины. Сначала он отдался с полной выкладкой общению с Дальним Востоком в первые двадцать лет творчества, а затем он сменил курс своих поездок на прямо противоположный. Последовали многомесячные выезды по городам средней полосы России, по Беломорскому Северу, на Соловки. Большаков относится к числу дальневосточных художников, которых называют классиками на все времена», - рассказывают искусствоведы.
Выставка работ мастера будет проходить в залах Союза художников России с 7 до 23 декабря.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморском отделении Союза художников России, 20 ноября, открылась выставка работ юных приморцев под названием «Древний мир глазами детей». В экспозицию включено более 30-ти работ начинающих художников.