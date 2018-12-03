Спасение сквера Анны Щетининой началось во Владивостоке

Posted 3 декабря 2018, 04:29
Published 3 декабря 2018, 04:29
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По информации управления дорог и благоустройства администрации города, в сквере Анны Щетининой начали укреплять откосы. Общая протяжённость стены составит 94 метра, высота – от 4 до 12 метров. Габионами специалисты укрепят более 270 квадратных метров объекта.
Текущая работа – только первый этап реконструкции. Затем рабочие приступят к непосредственному восстановлению им благоустройству самого сквера. Планируется восстановить повреждённые ограждения, газоны, уложить плитку, высадить саженцы.
К слову, за благоустройство сквера имени Анны Щетининой проголосовали сами жители Владивостока в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
Наибольшее число голосов жители края отдали за пешеходную тропу «Берег здоровья», зону отдыха «Площадь спортивная гавань» и территорию между набережной Цесаревича и Светланской.