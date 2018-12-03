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Posted 3 декабря 2018, 04:29

Published 3 декабря 2018, 04:29

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Спасение сквера Анны Щетининой началось во Владивостоке

3 декабря 2018, 04:29
В приморской столице взялись за укрепление сквера Анны Щетининой. Рабочие приступили к строительству подпорных стен на Крыгина, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управления дорог и благоустройства администрации города, в сквере Анны Щетининой начали укреплять откосы. Общая протяжённость стены составит 94 метра, высота – от 4 до 12 метров. Габионами специалисты укрепят более 270 квадратных метров объекта.

Текущая работа – только первый этап реконструкции. Затем рабочие приступят к непосредственному восстановлению им благоустройству самого сквера. Планируется восстановить повреждённые ограждения, газоны, уложить плитку, высадить саженцы.

К слову, за благоустройство сквера имени Анны Щетининой проголосовали сами жители Владивостока в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

Наибольшее число голосов жители края отдали за пешеходную тропу «Берег здоровья», зону отдыха «Площадь спортивная гавань» и территорию между набережной Цесаревича и Светланской.

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