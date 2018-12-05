Погода на выходные в Приморье: мороз до –35 градусов и ветер

Posted 5 декабря 2018, 07:00
Published 5 декабря 2018, 07:00
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По данным портала «Примпогода», в субботу и воскресенье, 8 и 9 декабря, регион будет опекать континентальный антициклон. При этом похолодание по краю только увеличится – морозы станут сильнее, но осадков не предвидится.
Ночной температурный фон в субботу, 8 декабря, составит -18… -25 градусов. В горных районах столбики термометров вовсе опустится до 25 градусов со знаком «минус», в прибрежных – до 12-19 градусов холода. Днём воздух максимум прогреется до -8... -15 градусов. В северных районах будет холоднее – до 22 градусов ниже нуля. В воскресенье, 9 декабря, морозы немного отступят.
В краевом центре предстоящий уикенд тоже будет морозным. Ситуацию усугубит ветер. Днём в субботу столбики термометров по Владивостоку остановятся на отметках -12… -14 градусов, а в воскресенье потеплеет на 2-4 градуса.
Как уже писало РИА «Восток-Медиа», вечером в четверг, 6 декабря, возможен небольшой снег. Край окажется под облачной шапкой циклона, который перемещается над Японским морем. Температурный фон при этом составит от -6 до -8 градусов.