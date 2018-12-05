vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря 2018, 07:00

Published 5 декабря 2018, 07:00

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Погода на выходные в Приморье: мороз до –35 градусов и ветер

5 декабря 2018, 07:00
Синоптики рассказали о погоде на выходных – предстоящий уикенд будет не просто морозным. В крае ожидается сильный ветер, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», в субботу и воскресенье, 8 и 9 декабря, регион будет опекать континентальный антициклон. При этом похолодание по краю только увеличится – морозы станут сильнее, но осадков не предвидится.

Ночной температурный фон в субботу, 8 декабря, составит -18… -25 градусов. В горных районах столбики термометров вовсе опустится до 25 градусов со знаком «минус», в прибрежных – до 12-19 градусов холода. Днём воздух максимум прогреется до -8... -15 градусов. В северных районах будет холоднее – до 22 градусов ниже нуля. В воскресенье, 9 декабря, морозы немного отступят.

В краевом центре предстоящий уикенд тоже будет морозным. Ситуацию усугубит ветер. Днём в субботу столбики термометров по Владивостоку остановятся на отметках -12… -14 градусов, а в воскресенье потеплеет на 2-4 градуса.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», вечером в четверг, 6 декабря, возможен небольшой снег. Край окажется под облачной шапкой циклона, который перемещается над Японским морем. Температурный фон при этом составит от -6 до -8 градусов.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика