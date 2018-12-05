Погода на выходные в Приморье: мороз до –35 градусов и ветер

Ночной температурный фон в субботу, 8 декабря, составит -18… -25 градусов. В горных районах столбики термометров вовсе опустится до 25 градусов со знаком «минус», в прибрежных – до 12-19 градусов холода. Днём воздух максимум прогреется до -8... -15 градусов. В северных районах будет холоднее – до 22 градусов ниже нуля. В воскресенье, 9 декабря, морозы немного отступят.