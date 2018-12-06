vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря 2018, 02:13

Published 6 декабря 2018, 02:13

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Во Владивостоке на дороге загорелся мусоровоз

6 декабря 2018, 02:13
Сюжет
Пожар
На трассе в приморской столице загорелся мусоровоз. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в четверг, 6 декабря, в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 30Б. По неизвестным пока причинам у двигающегося по дороге мусоровоза загорелся лежащий внутри кузова мусор. Водитель, как и полагается по инструкции, вывалил горящий мусор на проезжую часть. Спустя две минут мимо происшествия проезжала пожарная машина, экипаж которой успел вовремя среагировать на сложившуюся ситуация и затушить пылающий мусор.

К слову, в этом инциденте обошлось без жертв. Фотографии с места события облетели социальные сети, а пользователи Instagram задумались, уберёт ли мусорщик образовавшуюся на дороге свалку.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на трассе во Владивостоке едва не взорвался автомобиль. Инцидент произошёл в районе улицы Выселковая. Во время движения автомобилисты приметили ехавший по дороге автомобиль марки Subaru Forester. Примечательным стало то, что из-под движущегося авто буквально выпадали огненные капли, происхождение которых так и осталось загадкой.

#Новости#Пожар#Происшествие#Мусоровоз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика