Во Владивостоке на дороге загорелся мусоровоз

Инцидент произошёл в четверг, 6 декабря, в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 30Б. По неизвестным пока причинам у двигающегося по дороге мусоровоза загорелся лежащий внутри кузова мусор. Водитель, как и полагается по инструкции, вывалил горящий мусор на проезжую часть. Спустя две минут мимо происшествия проезжала пожарная машина, экипаж которой успел вовремя среагировать на сложившуюся ситуация и затушить пылающий мусор.