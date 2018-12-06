Во Владивостоке на дороге загорелся мусоровоз

Posted 6 декабря 2018, 02:13
Published 6 декабря 2018, 02:13
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Инцидент произошёл в четверг, 6 декабря, в районе проспекта 100-летия Владивостоку, 30Б. По неизвестным пока причинам у двигающегося по дороге мусоровоза загорелся лежащий внутри кузова мусор. Водитель, как и полагается по инструкции, вывалил горящий мусор на проезжую часть. Спустя две минут мимо происшествия проезжала пожарная машина, экипаж которой успел вовремя среагировать на сложившуюся ситуация и затушить пылающий мусор.
К слову, в этом инциденте обошлось без жертв. Фотографии с места события облетели социальные сети, а пользователи Instagram задумались, уберёт ли мусорщик образовавшуюся на дороге свалку.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на трассе во Владивостоке едва не взорвался автомобиль. Инцидент произошёл в районе улицы Выселковая. Во время движения автомобилисты приметили ехавший по дороге автомобиль марки Subaru Forester. Примечательным стало то, что из-под движущегося авто буквально выпадали огненные капли, происхождение которых так и осталось загадкой.