Главаря приморской преступной группы депортировали из Таиланда в Россию

По сведениям МВД, Дмитрук является организатором и лидером преступной группировки, которая занималась хищением денег у различных кредитных организаций в столице Приморья. Члены банды действовали по отработанной схеме – получали займы, предоставляя фальшивые документы. Полицейские смогли задержать преступников как раз во время одного из их «дел», то есть при попытке получить кредит обманным путём.