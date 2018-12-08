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Posted 8 декабря 2018, 07:27

Published 8 декабря 2018, 07:27

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Главаря приморской преступной группы депортировали из Таиланда в Россию

8 декабря 2018, 07:27
В Россию из Таиланда депортировали лидера преступной группы – Роман Дмитрук занимался мошенничеством во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк, депортированного Романа Дмитрука в Россию доставили сотрудники российского бюро Интерпола. Мужчину обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования. Речь идёт о 159.1 статье Уголовного кодекса Российской Федерации .

По сведениям МВД, Дмитрук является организатором и лидером преступной группировки, которая занималась хищением денег у различных кредитных организаций в столице Приморья. Члены банды действовали по отработанной схеме – получали займы, предоставляя фальшивые документы. Полицейские смогли задержать преступников как раз во время одного из их «дел», то есть при попытке получить кредит обманным путём.

Однако главарь группировки Роман Дмитрук смог уйти от полиции – в январе 2018 года его объявили в международный розыск. Его удалось обнаружить и задержать в Таиланде, откуда был доставлен в столицу России.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о другом мошеннике. В мае 2017 года из Таиланда во Владивосток в сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД России депортирован 45-летний приморец. Он заработал на доверии граждан 8,5 миллиона рублей. Четыре человека вложили в строительство недвижимости в Таиланде деньги, но остались без всего.

#Новости#Общество#Россия
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