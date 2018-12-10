Автомобили такси «Максим» жестоко пострадали от конкурентов сервиса в Приморье

Как сообщает пресс-служба сервиса, инциденты начали происходить летом. Тогда водителям «Максима» начали угрожать расправой, если те продолжат работать именно в этом такси. Угрозы поступали в фиктивных заказах от конкурентов, представители которых подходили к водителям прямо на улице и требовали прекратить работать. Затем угрозы переросли в фактические действия: сначала машинам начали выбивать стёкла, а уже к осени транспорт начали поджигать.