Автомобили такси «Максим» жестоко пострадали от конкурентов сервиса в Приморье

Posted 10 декабря 2018, 09:47
Published 10 декабря 2018, 09:47
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Как сообщает пресс-служба сервиса, инциденты начали происходить летом. Тогда водителям «Максима» начали угрожать расправой, если те продолжат работать именно в этом такси. Угрозы поступали в фиктивных заказах от конкурентов, представители которых подходили к водителям прямо на улице и требовали прекратить работать. Затем угрозы переросли в фактические действия: сначала машинам начали выбивать стёкла, а уже к осени транспорт начали поджигать.
Например, 16 октября за одну ночь злоумышленники спалили два автомобиля Toyota Chaser и Toyota Mark 2. Совсем недавно, в ночь с 27 на 28 ноября произошло ещё два возгорания: подожгли автомобили Toyota Corsa и Honda Stream. Водители транспорта подали заявления в полицию
«Считаем, что это дело рук конкурентов, которые хотят помешать работе сервиса «Максим». Вместо того, чтобы улучшать качество своих услуг и конкурировать честно, они решили пойти на преступление. В результате страдают таксисты, которые вынуждены тратить значительные суммы на восстановление автомобилей, не могут работать и обеспечивать свои семьи», - отмечает специалист отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Мария Пухова.
Следственный отдел МВД России «Спасский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».
Виновникам преступлений грозят принудительные работы сроком до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.